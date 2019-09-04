Çocuklar Dipkarpaz’da hünerlerini sergiliyor

Dipkarpaz ve çevresinde yaşayan çocukların yaz ayları süresince kaliteli zaman geçirmesi, üretmesi ve, paylaşması için hazırlanan Ubuntu Karpaz İyilik Projesi’nin sonuna geliniyor.

Yaşları 6 ile 13 aralığında yaklaşık 100 çocuk ve bölgede turist olarak tatil yapan çocuklar ve ailelerinin katıldığı Ubuntu Karpaz Çamur Oynama Etkinliği’nin neşeli ve eğlenceli geçtiği kaydedildi.

Temmuz ayında start verilen çamur oynama etkinliğine Dipkarpaz ve çevre köylerden oldukça yoğun bir katılım oldu. Yapılan eserlerin Lefkoşa’ya taşındığı, ilk fırınlanmaların ardından renklendirme ve sırlama çalışmaları için yeniden Dipkarpaz’a taşındıkları ifade edildi.

400 parça el emeği göz nuru seramik objenin boyama ve sırlama çalışmaları Dipkarpaz’da devam ediyor. Boyama ve sırlama çalışmalarının ardından ikinci pişirim ( fırınlama) için yeniden Lefkoşa’ya iyilik gönüllüsü Leman Cankat’ın atölyesine taşınacak.

İkinci fırınlamanın ardından eserler, 14 Eylül Cumartesi saat 17.00 de Elausa Tatil Köyü’nde sanatseverlerin ve halkın beğenisine sunulacak. Projeye emeği geçen katılan katkı koyan ve sergiyi görmeye gelenlerin de katılacağı gecede projeye katılan ve katkı koyanlara İyilik Gönüllüsü unvanı verilecek.