Çocuklar Duymasın dizinin oyuncusu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu!

'Kanlı Nigar', Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.

YAŞAMINA SON VERDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu. Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

"SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

İstanbul Şehir Tiyatrosu hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" mesajı paylaşıldı.