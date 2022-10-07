Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ 27 yıl önceki halini paylaştı... Güzelliği mest etti

Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, 27 yıl önceki halini paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları "Ne duru bir güzellik", "Ne kadar zarif bir güzelliğiniz var hayranım" ve "Kaşlar... Ama yine de çok güzelsiniz" gibi yorumlarda bulundu.

2000'li yıllara damgasını vuran ve izleyenleri ekran başına kilitleyen aile komedisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalarda yer edinen Pınar Altuğ, bir süredir herhangi projede rol almıyor.

Ekranlardan uzak olan Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Ünlü oyuncu dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 27 yıl önceki halini Instagram'dan yayınlayan Altuğ, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları "Ne duru bir güzellik", "Ne kadar zarif bir güzelliğiniz var hayranım" ve "Kaşlar... Ama yine de çok güzelsiniz" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Pınar Altuğ'un dikkat çeken o paylaşımı;

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07/10/2022 15:14