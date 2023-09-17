Çocuklar eğlenceye doydu

Girne Belediyesi’nin 'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında düzenlediği 'Çocuk Etkinlikleri' yoğun ilgi gördü. 17 Eylül Pazar günü saat 17:00 – 21:00 arasında gerçekleşen etkinlik, onlarca çocuğun katılımı ile gerçekleşti. Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda hayat bulan organizasyon; şişme oyun parkı, yüz boyama, maskotlar, palyaçolar eşliğinde oyun oynama, balon dağıtımı gibi aktivitelerin ücretsiz olarak çocuklara sunulması ile hayat buldu. Ayrıca organizasyon boyunca açık olan yeme içme stantları da gerek veliler, gerekse çocuklar tarafından büyük beğeni topladı.

Festivalde bu hafta Ziynet Sali ve Santana Tribute Band...

'Girne Arkın Group Fest 23' üçüncü haftasına da dolu dolu bir programla başlıyor. Haftanın ikinci günü olan 19 Eylül akşamı Ziynet Sali ve LTB Orkestrası konseri saat 21:00'de Girne Amfitiyatro'da gerçekleşiyor. 20 Eylül Çarşamba günü ise ilk kez hayat bulacak olan ve dünyanın birçok yerinden sanatçıların yer alacağı 'Girne Belediyesi 1. Uluslararası Müz-ler Sanat Sempozyumu', Ramadan Cemil Meydanı'nda başlıyor. Aynı gün Girne Sanat Galerisi'nde 'Ergün Arda Seramik Sergisi' sanatseverler ile buluşuyor ve yine Ramadan Cemil Meydanı'nda saat 20:30'da başlayacak olan 'Serdar Tuksal Band' konseri ile gün son buluyor. 21 Eylül Perşembe gününün ilk etkinliği 'Gastro Show Söyleşi ve Tadım Etkinliği' ile saat 18:00'de Girne Sanat Galerisi'nde başlıyor. Perşembe akşamı ise TC Devlet Tiyatroları'nın sahneye koyduğu Rumuz Goncagül isimli oyun, saat 21:00'de Girne Amfitiyatro'da seyirci ile buluşuyor. 22 Eylül Cuma günü ise ziyaretçiler 'Gastro Show Kıbrıs Şarabı ve Bağ Ürünleri Tadım Etkinliği' ile saat 16:00'da Ramadan Cemil Meydanı'nda buluşuyor. Saat 20:30'da ise yine Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşecek 'Yrd. Doç. Dr. Deniz Sever'in Piyano Resitali' hayat buluyor. 23 Eylül Cumartesi günü ise 'Wine Fest' özel etkinliği olan 'Santana by Latin Power Tribute Band' konseri, Girne Amfitiytro'da saat 21:00'de müzikseverlerle buluşuyor.