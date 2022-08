Çocuklar futbolda buluştu

GRAND AUTO sponsorluğunda 21 Ağustos, Pazar günü Yonpaş Arena’da gerçekleşen Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin üçüncü ayağı başarı ile tamamlandı.



Her çocuk ve her takım değerlidir, çocuklar skordan önemlidir ana düşüncesi ile organize edilen turnuva serisinde, 3 ayakta da yine katılan her takıma sponsor Grand Auto yetkilileri tarafından kupaları takdim edilirken, ailelerin ve izleyicilerin daha rahat vakit geçirmeleri için çeşitli yiyecek-içecek standları da etkinlik boyunca hazır bulundu.



Turnuvaya Katılan akademiler (2011 grupları) ise şöyle:

1. 1461 Iskele Trabzon Akademi

2. Dikmen Akademi

3. Pera L. Gençler Birliği Akademi

4. Dumlupınar Akademi

Serinin dördüncü ayağı için detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

