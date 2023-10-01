Çocuklar güvenle ve keyifle koştu

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01/10/2023

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Çocuklar güvenle ve keyifle koştu

Northernland Sports Fest’in üçüncü gününde gerçekleştirilen koşu organizasyonları arasında en renklilerden birisi çocuk koşusu oldu. Pera Mackenzie önünden başlayan, trafikten uzak, görevli ve veliler eşliğinde yapılan yarışta çocuklara öncelikle Atletizm Federasyonu hakemleri tarafından koşacakları alanla ilgili bilgiler verildi. Daha sonra başlayan yarışta farklı yaş gruptan çocuklar, birbirleri ile yarışmanın ve sağlıklı yaşamın bir parçası olmasının keyfini yaşadılar.

01/10/2023 18:34
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