Çocuklar için 50 milyon dolar bağışladı

Dört amatör astronotun SpaceX ile uzay yolculuğu yapma görevi, çocuklar için kanser araştırmaları yapan bir hastaneye fon sağlama amacını taşıyordu. Dört amatör astronotu temsil eden Inspiration4 (ilham veren dörtlü) ismiyle açılan yardım fonuna milyarder girişimci Elon Musk 50 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu, milyarder mühendis Elon Musk, St. Jude’s Çocuk Araştırma Hastanesi’ne 50 milyon dolar bağışladı. Inspiration4 adlı fon kuruluşunun hastane için toplam bağış hedefi 200 milyon dolardı.

50 yaşındaki Amerikalı teknoloji girişimcisi Musk, SpaceX: Inspiration4 astronotlarının yörüngedeki üç günün ardından dünyaya dönmelerinden birkaç saat sonra bağış açıklaması yaparak, “50 milyon dolarla beni de dahil edin” yazdı.

ISAACMAN'DEN 100 MİLYON DOLAR

SpaceX ile tarihi uzay yolculuğunun masraflarını karşılaşayan, yolculuğa dahil olan ve görevin St. Jude's Hastanesi için fon sağlayacağını duyuran milyarder teknolji girişimcisi Jared Isaacman da bu amaca yönelik olarak 100 milyon dolar bağışladı.

HEDEFLENEN BAĞIŞ MİKTARI AŞILDI

Musk’ın bağış yaptığını duyurmasının ardından 60 milyon dolarlık bağış daha toplandı ve çocuklar için kanser araştırmaları yapan hastaneye giden toplam bağış miktarı 210 milyon dolara yükseldi.

DÖRT AMATÖR ASTRONOTUN UZAY YOLCULUĞU

Diğer insanlara da macera yaşamaları için ilham vermeyi amaçlayan, bu nedenle Inspiration4 (ilham veren dörtlü) denilen dört amatör astronot, uzayda geçirdikleri üç günün ardından pazar günü Atlas Okyanusu'na iniş yapmıştı.

SpaceX’in Dragon adlı uzay aracı, milyarder girişimci Jared Isaacman ile birlikte çocukken kanser hastalığını yenen Hayley Arceneaux, jeolog Sian Proctor, teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin’in çalışanı Chris Sembroski’yi uzaya taşımıştı.

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22/09/2021 10:15