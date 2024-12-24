Çocuklar için adalet: İsias davasında adalet olası kast ile gelecek…

ÇOCUKLAR İÇİN ADALET: İSİAS DAVASINDA ADALET OLASI KAST İLE GELECEK… HER BİR CANIN HESABI AYRI AYRI SORULMALI… ADALETİN GEREĞİ BUDUR

AİLELERİMİZİN VERDİĞİ MÜCADELE SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL; TÜRKİYE İÇİN DE ÖRNEK BİR MÜCADELE… BURADA ATTIĞINIZ HER ADIMDA BUNU HİSSETMEK MÜMKÜN

Adıyaman’da yitirdiğimiz 35’i KKTC vatandaşı, 72 canın acısı hâlâ içimizi yakıyor. İSİAS Otel enkazından yükselen çaresizlik, yalnızca Mağusa’yı değil, tüm ülkeyi yasa boğdu. Bu kaybı kabullenmek mümkün değil; çünkü bu felaketin sebebi insan eliyle yazılmış bir ihmal hikâyesi.

Bir otelin kumdan inşa edilmesi, göz göre göre ölüme davetiye çıkardı. Kaçak katlar, delik deşik yapılan betonarme, alınan sahte izinler… Bu felaketin sorumluları “Allah’ın işi” diyerek vicdanlarını rahatlatamaz. Onların işlediği suç, doğanın değil insanın eseridir.

Şimdi yeniden Adıyaman’dayız. Bugün ve yarın görülecek davalarda adalet arayışı sürecek. Ancak ne yazık ki savcılığın talebi, bilinçli taksir kapsamının en üst noktasından ceza verilmesi yönünde. Bu, bir nebze olsun hesap sorulmasını sağlasa da yetersizdir. Hem de son derece yetersiz…

Olası kast üzerinden ceza verilmesi, bu dava için bir zorunluluk. Eğer bu kadar bariz bir ihmal ve sorumsuzluk silsilesi bu kapsamda değerlendirilmeyecekse, hangi dava değerlendirilecek? İhmaller o kadar bariz ki… Her bir can için ayrı ayrı hesap sorulmasını bekliyoruz

Bu mücadele yalnızca 72 can için değil, gelecekte böylesi felaketlerin önüne geçmek için de veriliyor. Aileler, bu davayı sonuna kadar götürmekte kararlı. Çünkü adalet, bir toplumun vicdanını temsil eder. Benzer kayıpların yaşanmaması için bu mücadelenin tarihi önemi var

İSİAS Otel sahipleri yalnızca kaçak bir bina yapmadı; aynı zamanda hayatları çaldı, umutları yok etti. Depremde yitirilen canlar, onların suçlarının, aç gözlü olmalarının bedelidir. Bu gerçeği unutmamak ve unutturmamak, hepimizin sorumluluğudur.

Adalet arayışımız yalnızca mahkeme salonlarıyla sınırlı kalmayacak. Toplumsal bir bilinç inşa etmek, bu felaketlerin tekrar yaşanmasını önlemenin ilk adımıdır. Ailelerin kararlılığı, bu bilinci diri tutacaktır. Sadece KKTC’yendeğil, Türkiyeye örnek bir mücadele veriliyor

Depremler doğal afet olabilir, ancak ihmaller asla kader değildir. Bizlere düşen, kaderciliğin arkasına saklanarak sorumluluktan kaçanları yargı önünde hesaba çekmektir. Bunun için bir gün bile mücadeleden geri durmayan ailelerimizi çok iyi anlamak gerekiyor

Mahkeme heyetinden beklentimiz, bu davayı adaletin güvencesiyle sonuçlandırmalarıdır. Ancak süreç ne olursa olsun, bu kavga burada bitmeyecek. Çünkü adalet yerini bulana kadar bu ateş sönmeyecek.

Adalet, sabırla ve inatla arandığında bulunur. Ailelerimizin kararlılığı, bu mücadeleyi zaferle taçlandıracaktır. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir an olsun bu mücadelede kendilerini yalnız bırakmayacağız. Gün boyu mahkeme önünde en son bilgileri sizlerle paylaşacağız