Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla " Çocuklar İçin Geleceğe Pedalla’’ sloganıyla bisiklet turu düzenleniyor.

Bakanlık açıklamasına göre, Sosyal Hizmetler Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, KKTC Bisiklet Federasyonu, KKTC Bisikletseverler Derneği , SOS Çocuk Köyü ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, yarın saat 17.00’de Çağlayan Çocuk Yuvası önünde başlayacak.

Tüm halka açık olan etkinliğe, Başbakan Ersan Saner ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da katılacak.

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31/05/2021 14:42