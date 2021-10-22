Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayelerinde; Amerika’da yaşayan Türklerin kurmuş olduğu Bridge To Türkiye Fund Vakfı, Türkiye Bisikletliler Derneği, BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ve KKTC Bisiklet Federasyonu işbirliğinde; 25- 27 Ekim 2021 tarihleri arasında KKTC’de ihtiyaçlı çocuklara katkıda bulunmak amacıyla "Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz " sloganıyla bisiklet sürüşü düzenlenecek. Etkinlikten elde edilecek gelir, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklara bağışlanacak.

PARKURLAR

25 Ekim 2021 Pazartesi

Parkur 1 : 83 km

Başlangıç 12:30 - Bitiş : 18:00

Lefkoşa Girne Kapısı – Gönyeli – Güzelyurt – Kalkanlı – Çamlıbel – Karşıyaka – Girne

26 Ekim 2021 Salı

Parkur 2 : 78 Km ; Başlangıç 11:00 – Bitiş : 17:30

Kervansaray – Esentepe – Tatlısu – Mersinlik – Ardahan – İskele

27 Ekim 2021 Çarşamba

Parkur 3: 76 km; Başlangıç 11:00 – Bitiş : 17:00

İskele – Mağusa – Maraş – Dörtyol – Aslanköy – Haspolat – Lefkoşa

( Girne Kapısı )

Saat 17.00- LEFKOŞA HALK SÜRÜŞÜ- Girne Kapısı

Saat 17.30- ÇAĞLAYAN ÇOCUK YUVASI ZİYARETİ

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22/10/2021 12:23