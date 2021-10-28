“Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz” Etkinliği Tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayesinde, Amerika’da yaşayan Türklerin kurduğu Bridge To Türkiye Fund Vakfı tarafından Bike4Kids projesi kapsamında ''Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz'' sloganıyla ülkede üç gün süren bisiklet sürme etkinliği dün öğleden sonraki "Halk Bisiklet Sürüşü" ile sona erdi.

Lefkoşa'da Girne Kapısı’nda başlayan Halk Bisiklet Sürüşü etkinliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Müsteşar Erman Yaylalı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Türkiye Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz ile bisiklet severler hazır bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, etkinlik sırasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, etkinliğin örnek olmasını temenni etti. Proje kapsamında Antalya’dan Urfa’ya kadar olan yolculuğa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de eklenmesinin memnun edici olduğunu dile getiren Bakan Çağman, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak adına da güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti.

“TURİZM, İNSAN SAĞLIĞI VE ÇOCUKLARA YARDIM BAKIMINDAN DEĞERLİ BİR ORGANİZASYON…”

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak bu etkinliğe katkı koymaktan duydukları mutluluğu paylaştı. Etkinliğin alternatif turizm faaliyetlerinin de gösterilmesi bakımından değerli olduğunu düşündüğünü aktaran Aktunç, doğaya büyük bir desteğin de bulunulduğunu ifade etti. Serhat Aktunç, etkinliğin sağlıklı bir yaşam sürülmesi açısından da değerli olduğunu dile getirerek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

“GÜZEL VE ANLAMLI BİR ETKİNLİK…”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da Antalya’da başlayıp, Göbeklitepe’de bitecek bir organizasyonun Kıbrıs ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi’nin katkılarıyla üç gün süren etkinlikte, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Mersinlik, İskele, Maraş, Gazimağusa parkurları yapıldığını dile getiren Akcan, etkinliğin güzel bir Halk Sürüşü ile sona erdiğini aktardı.

Hüseyin Akcan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleşen etkinlik sonunda Çağlayan Çocuk Yuvası ile Aziz Sancar Vakfı’na bağışların yapılacağını sözlerine ekledi.

“AMERİKA’DA BAŞLATILAN YARDIM KAMPANYASINI KIBRIS’A TAŞIDIK”

Türkiye Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, etkinliğin Amerika’daki Türkler tarafından başlatılan bir yardım kampanyası olduğunu anlattı.

Suyabatmaz, “2014 yılında Türkiye’deki köy çocuklarına kışın eğitimleri aksamasın diye bot ve mont almak için Karadeniz’de 1600 kilometrelik parkur yaptık. 2017 yılında Ege de, 2021 yılında da Akdeniz kıyısında parkur gerçekleştiriyoruz. Antalya’dan başlayıp Göbeklitepe’de sona erecek. Üç gün süren Kıbrıs yardım kampanyasında da yetiştirme yurdundaki çocuklara tablet hediye ettik” dedi.

ÇOCUKLARA TABLET HEDİYE EDİLDİ…

Türkiye Bisikletliler Derneği, BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ve KKTC Bisiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen bisiklet sürme etkinliği sonunda elde edilecek gelir, Çağlayan Çocuk Yuvası ile Aziz Sancar Vakfı’na bağışlanacak. Ayrıca, Çağlayan Çocuk Yuvası’na 20 iPad hediye edildi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Halk Bisiklet Sürüşü etkinliği sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan tarafından etkinliğe katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

250 KM PARKUR YAPILDI

25 Ekim pazartesi Girne Kapısı’nda start verilen bisiklet sürüşünde; Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-Girne parkurunda 83 km Girne-Mersinlik-İskele parkurunda 82 km, İskele-Gazimağusa-Lefkoşa parkurunda ise 80 km pedal çevrildi. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de eklendiği Akdeniz kıyılarında yapılan Antalya-Göbeklitepe parkurunda 1200 km’lik sürüş gerçekleştirilecek.

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28/10/2021 09:38