Çocuklar İçin Yerel Üreticilerle El Ele

SOS Çocukköyü Derneği, her çocuk için sevgi dolu bir yuva anlayışıyla yürütmekte olduğu bakım ve destek programları için ülkemizin üreticilerinden destek görmeye devam ediyor. Önceki yıllarda da SOS Çocukköyü Derneği’ne katkıları bulunan Bafra Gıda, bu yılı sosyal sorumluluk yılı olarak belirleyerek, SOS Çocukköyü’ne desteğini sürdürüyor.

İki kurum arasındaki anlaşmaya göre, Bafra Gıda Tic Ltd Şti kendi üretmiş ve paketlemiş olduğu SOS logolu bal, harup pekmezi, üzüm pekmezi, yerli siyah zeytin, çakıstez, zeytin yağı, golifalık ve herselik buğday, molehiya, harup unu, tahin, gabbar turşusu, macun çeşitleri, pastelli, üzümlü sucuk, helva, bikla ve tarhana gibi birçok ürünün satışından elde ettiği gelirin bir kısmını SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlayarak derneğin bakım ve destek verdiği çocukların yaşamına katkıda bulunuyor.

Barfa Gıda onuncu yılında

Bu sene sektördeki onuncu yılını kutlayan Bafra Gıda, her yıl geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bu yıl bir yenisini ekledi ve onuncu yılı olması sebebiyle 2021 yılını sosyal sorumluluk yılı olarak belirledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bafra Gıda Tic Ltd Şti Direktörü Gazi Akıncı, SOS Çocukköyü Derneği’ni, bakım ve destek programlarını yakından tanıdıkça, derneğin toplumsal gelişimimiz için ne kadar önemli görevler üstlendiğini anladıklarını ve bu anlayışla sosyal sorumluluk çalışmalarını ülkemizdeki çocukların refahı için geliştirmeye karar verdiklerini açıkladı. Gazi Akıncı ayrıca diğer kurumlara da çağrı yaparak; “SOS Çocukköyü Derneği’ni daha yakından takip etmek ve çocukları desteklemek ticari kuruluşlar olarak topluma karşı sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu paylaşırsak ve sosyal sorumluluk aktivitelerimizi artırırsak çocukların yaşamında büyük fark yaratabiliriz” dedi. Gazi Akıncı açıklamasının sonunda, dileğinin bu anlayışın diğer kuruluşlara da örnek olması ve buna benzer sosyal sorumluluk girişimlerinin ülkemizde artması olduğunu belirtti.

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12/05/2021 12:59