Çocuklar LBO ile orkestrayı tanıyor

LBO, ülke genelindeki ilkokullara yönelik “Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı Tanıyorum” eğitim konserlerine devam ediyor. 

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21/11/2019

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Çocuklar LBO ile orkestrayı tanıyor

 Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), ülke genelindeki ilkokullara yönelik “Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı Tanıyorum” eğitim konserlerine devam ediyor. 
LBO’nun her yıl düzenlediği ve ilkokullardaki öğrencilere orkestrayı tanıtan çalışmalarda kısa bir konser de veriliyor.  
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın üç yıldan beridir devam eden bu çalışmasında çocuklar müzik enstrümanlarını ve seslerini tanıyarak çok sesli müzik ile buluşuyor.
Şehit Doğan Ahmet İlkokulu ile başlayan çalışmalar Güzelyurt Özgürlük İlkokulu ve Güzelyurt Barış İlkokulu ile devam etti. 
Çocuk şarkılarının yanı sıra Kıbrıs şarkılarının da seslendirildiği kısa konserde müzik aletleri tek tek çocuklara tanıtıldı. Lefkoşa Belediye Orkestrası yıl boyunca “Orkestrayı Tanıyorum” çalışmalarına devam edecek. 

21/11/2019 14:32
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