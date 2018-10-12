Çocuklar Lefkoşa Barınağı’nda sevimli dostlar ile bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) kontrolünde olan Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostlara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Haftasonu gerçekleştirilen “Mamanı Al da Gel” etkinliğinin ardından Fazıl Plümer Okul Öncesi Öğrencileri ve öğretmenleri ile British Culture College öğrenci ve öğretmenleri Lefkoşa Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek sevimli dostlarla bir araya geldi.

Köpeklere mama getiren, barınağı gezerek, köpekler ile ilgilenen çocuklar mutlu saatler geçirdi. Okul öğretmenleri, sokak hayvanları için önemli bir yere sahip merkezi sahiplendiği için Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.