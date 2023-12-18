'Çocuklar resmen şehit…Katillerine hak ettiği cezayı vermek Türkiye’nin görevi'
18/12/2023
“Çocuklar resmen şehit…Katillerine hak ettiği cezayı vermek Türkiye’nin görevi”
6 Şubat’ta Isıas enkazında hayatını kaybeden çocuklardan Selin Karakaya’nın Babası Enver Karakaya, Onedio’nun sorularını yanıtladı.
İşte o röportaj :
https://onedio.com/haber/grand-isias-hotel-davasi-enver-karakaya-adalet-bakanindan-ayricalik-degil-adalet-bekliyoruz-1192491?fbclid=IwAR15WGoHqZa5DNS18QeDRZyOgL_DJarB2s62JaMuHB5SjtjiF4kJn8W3zH8_aem_AfYWBCoU4zlxb6iXg0dEybPIyvB1_e9-acMQSkYE8xv4h2wB6G0WMCn9aKJiJqBS-hw