Çocuklar sınıfta dondu

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24/02/2025

Çocuklar sınıfta dondu

Gazimağusa’da bulunan Şht. Osman Ahmet İlkokulu’nda yaşanan elektrik yetersizliği nedeniyle sınıf klimaları çalışmadı. Soğuk hava koşullarında eğitim gören öğrenciler, donma noktasına yaklaşan sıcaklıklarda ders yapmak zorunda kaldı.

Okul öğretmenlerinden Esra Uluçaylı Kaşif, yaşanan durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Çocuklarım bana ‘Öğretmenim, biz üşüyoruz’ dediler. Sınıfa soba koydum, o da çekmedi. 7 yaşındaki çocuklarımla biz bugün donduk!” ifadelerini kullandı.

 

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