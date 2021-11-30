Çocuklar ve Gençler için COVID-19 Aşıları Gerekli ve Güvenilir mi?

Pandemi ülkemizde ve tüm dünyada artarak devam etmekte, her geçen gün üzücü haberler almaya kayıplar yaşamaya devam etmekteyiz. Kayıplarımızı azaltmanın ve hayata devam edebilmemizin yolu hep söylendiği gibi maske, mesafe, hijyen, bulunduğumuz ortamların havalandırılması ve aşılamadan geçmektedir. 5 yaş ve üzeri herkesin COVİD-19’a karşı korunma amacı için COVİD-19 aşısı olması gereklidir.

COVİD-19 için yaygın aşılama, herkesi COVİD-19 ve olası komplikasyonlarından en iyi şekilde korumak için en önemli araçtır. Uygun aşılarla, tam aşılı çocuklar ve gençler, eğitimlerine ve sosyal yaşamlarını yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşu ile daha rahat sürdürebilirler.

5 yaş ve üzeri çocuklar için COVİD-19 aşısı ABD’de onay almıştır. Bizim ülkemizde de Biontech/Pfizer aşısı 12 yaş üstünde uygulamaya girmiştir. Artık salgının arttığı, okullarda vaka sayılarının kontrolden çıkma riski taşıdığı bu dönemde uygun dozda 5 yaş üstüne de aşılama programı başlatılmalıdır. Özellikle aileler, çocuklarına bu aşıları yapma konusunda rahat olmalıdır.

Çocuklar ve Gençler Neden COVİD-19 Aşısı Yaptırılmalıdır?

Tüm dünyada milyonlarca çocuk ve genç, pandemi sürecinde COVİD-19 pozitif olmuştur. COVİD-19 çocuklarda da ağır enfeksiyona ve hastaneye yatırılmasına neden olabilmektedir. Bazı durumlarda, enfeksiyondan kaynaklanan ciddi komplikasyonlar ve maalesef ölümler de görülebilmektedir.

Çocukların COVİD-19 ile enfekte olma olasılığı yetişkinler kadardır. Çocuklar:

COVİD-19 nedeni ile hasta olabilir

COVİD-19 hastalığı nedeni ile hem kısa hem de uzun vadeli ciddi sağlık sorunları yaşayabilir

COVİD-19'u ev ve okulda arkadaşlarına ve ebeveynlerine yayabilirler.

Pandemi dönemi Avrupa ve Amerika verileri incelendiğinde, COVİD-19, 5-11 yaş arası çocuklar için ilk 10 ölüm nedeninden biri olarak görülmektedir.

COVİD-19 ile enfekte olan çocuklarda; kalp, akciğer, böbrek, beyin, cilt, göz veya mide-bağırsak dahil olmak üzere farklı vücut bölümlerinin iltihaplandığı ve hayati tehlike oluşturan multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) gibi ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Özellikle kronik hastalığı olan çocuklarda ağır enfeksiyon geçirme ve komplikasyon görülme riski oldukça fazladır.

Çocuğunuzu, Ailenizi ve Diğerlerini Korumaya Yardımcı Olun

COVİD-19 aşısı yaptırmak, 5 yaş ve üzeri çocukları COVİD-19'a bulaşmaktan korumaya yardımcı olacaktır.

Çocukların aşılanması, aşı için uygun olmayan kardeşlerini ve enfekte olmaları durumunda ağır hastalık geçirme riski olan aile bireylerinin korunmasına yardımcı olacaktır.

Aşı, çocukların COVİD-19’a bağlı ağır hastalık geçirme risklerini azaltmaktadır.

5 yaş ve üzeri çocukların aşılanması, onların eğitimlerine devam etmelerine ve sosyal etkinliklerine devam etmelerini sağlayacaktır. Bu da sürdürebilir yüz yüze eğitim ve çocukların sosyal gelişimi için şarttır.

Kendimize ve 5 yaş ve üzeri çocuklarınıza COVİD-19'a karşı aşı yaptırarak tüm ailemizi korumaya ve COVİD-19'un toplumumuzda yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabiliriz. Aşılama ile ülkemizdeki vakaların artması ve olası kapanma riskinin ve sevdiklerimizi kaybetme ihtimalini önleyebiliriz.

COVİD-19 Aşıları Çocuklar ve Gençler İçin Güvenlidir

Çocuklara COVİD-19 aşısı önerilmeden önce çocukla ilgili birçok klinik çalışma yapmış, bunlar güvenilirliği ve etkinliği çok yüksek dergilerde yayınlamıştır. Bu aşılara karşı ciddi bir güvenlik riski bildirilmemiştir. FDA (Amerikan Federal Drug Asooc.) Pfizer-BioNTech COVİD-19 aşısına 5-15 yaş arası çocuklarda kullanılması için acil kullanım yetkisi ve 16 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılması için tam onay vermiştir.

COVİD-19 aşısının faydaları bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır basmaktadır. 5 yaş ve üzeri çocuklar için mümkün olan en kısa sürede COVİD-19 aşısı ülkemizde de uygulamaya girmelidir.

Rutin 5 yaş üstüne bu aşıyı uygulamaya koyan ABD’den gelen veriler, aşının kullanımı sonrası da ciddi yan etki gözlenmediği yönündedir.

Aşılama sonrası miyokardit (kalp kasının iltihabı) ve perikardit (kalbin dış zarının iltihaplanması) 12-17 yaş için Pfizer-Biontech sonrasında bildirilmiştir. Bu yan etkiler nadirdir; bir çalışmada, aşıyı takip eden haftada ikinci Pfizer-BioNTech dozundan sonra miyokardit riski, 12-17 yaş arası erkeklerde uygulanan milyon doz başına yaklaşık 54 vaka olarak saptanmıştır. Bu vakaların hafif klinik bulgularla seyretmiştir. Diğer taraftan COVİD-19 enfeksiyonu geçirilmesi durumunda ise miyokardit oranı milyon vakada yaklaşık 450 olarak bildirilmektedir. 12-17 yaş arasındaki ergenler, 5-11 yaş arasındaki çocuklara göre daha yüksek miyokardit riskine sahiptir. Klinik araştırmalar sırasında, COVİD-19 aşısı olan 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarda hiçbir miyokardit vakası görülmedi. 5-11 yaş aşılamada miyokardit bildirilmemiştir.

COVİD-19 aşılarının iddiaların aksine kısırlık yaptığına yönelik herhangi bir veri yoktur.

COVİD-19 aşısı sonrası her aşılamadan sonra görülebilecek yan etkiler bu aşılardan sonra da görülebilir.

Çocuğunuzun aşı olduğu kolda ağrı, kızarıklık ve şişme gözlenebilir. Çocuğunuzda yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, ateş ve mide bulantısı gözlenebilir. Bu durumda aspirin dışı parasetemol veya ibuprofen kullanılabilir.

COVİD-19, SARS-Cov-2 enfeksiyonu hem erişkinlerde hem de çocuklarda ciddi, ağır hastalığa, hayati risk oluşturan sonuçlara neden olabilir. Bu hastalıktan korunmanın yolu maske, fiziksel mesafe, hijyen, bulunduğunuz ortamın havalandırılması, herkesin düzenli test yaptırması ve aşılamadır. Uygun yaşa uygun dozda ve onay almış aşıların yapılması gereklidir. Ülkemizde sosyal ve ekonomik yaşamın devamı, eğitimin yüz-yüze sürdürülebilir devamı için 5 yaş üstü herkesin aşılanması gereklidir. ‘Yöneticilerimiz’ artık 5 yaş üstüne uygun aşılarla aşılamayı uygulamaya koymalıdır. Herkese açık çağrımızdır, bir an önce kendinizi ve çocuklarınızı COVİD-19’a karşı aşılayınız ve tekrar dozlarınızı yaptırınız. Özellikli Sinovac aşısı olmuşsanız 3 ay sonra mutlaka tekrar dozlarınızı yaptırınız. Bu enfeksiyondan korunmanın ve hayatın devamının en önemli adımlarından biri de aşılamadır, uygulanan aşılar güvenli ve enfeksiyondan, özellikle ağır enfeksiyondan koruyucudur.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

Kaynaklar:

www.cdc.gov www.aap.org www.fda.gov

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30/11/2021 13:39