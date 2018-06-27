Çocuklara ağırlık çalışması yaptırılması - Kamil Kolcu yazdı

Oldum olası, spor yapan çocuklarda “ağırlık çalışması yaptırılmasına” ve her türlü ilaç ve/veya, vitamin verilmesine karşıyım.

Aldığım eğitim bana bu karşı duruşu öğretmekle birlikte, çocukluk yaşlarımda başladığım spor hayatımda beni çalıştıran eğitmenlerimin de üzerinde durduğu hassa bir noktaydı bu durum.

Özellikle 5-15 yaş arasındaki çocuklara ağırlık çalışması yaptırılması bana göre “cinayete teşebbüstür.”

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Ne zaman ağırlık çalışmalarına başlanacağı konusu çok ama çok önemlidir.

Buna göre 5-15 yaş aralığı çok büyük öneme taşır.

Bu yaşlarda zeka becerileri, motorik özellikler ve yetenek geliştiği gibi, “kemik gelişiminin” ve “boy uzaması” ivme kazanır.

Açık ve net, 5-15 yaşlarında vücudu zorlayıcı “ağırlık çalışmaları” tercih EDİLMEMELİDİR.

Neden peki?

Çünkü, ileri yaşlarda ortaya duruş bozuklukları çıkabilir.

Uzmanlarda kemikler ve kaslar gelişim aşamasında olduğu için hareketlerin yanlış uygulanması veya “ağırlık çalışması yaptırılması” ileride duruş bozukluklarına yol açabilir diyor

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Çocukluk döneminde yüzme, jimnastik, atletizm gibi sporlar kuvvet, koordinasyon ve denge becerilerinin gelişmesi için en iyi spor branşlarıdır.

Yetenek ve fiziksel özellikler daha belirgin hale geldiğinde ise branşlaşma başlar.

Ve çocuğun spor hayatı seveceği sporla devam eder.

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Çocukluk döneminde kuvvet çalışmaları, kendi vücut ağırlığını kullanarak yapılması veya direnci daha hafif lastik çalışmalar gibi alternatiflerle desteklenmelidir.

15-16 yaşlarından sonra iyi bir eğitmen eşliğinde düşük seviyelerde, bir daha yazıyorum “düşük seviyelerde” ağırlık çalışmalarına başlanabilir.

20 yaşlarında vücut iyice hazırsa da yavaş yavaş ağırlık antrenmanlarına geçilmelidir.