Çocuklara doğru para harcama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Çocuğunuzun para kullanımıyla ilgili sorun yaşamamak için bu tavsiyeleri uygulayabilirsiniz.

Anne baba olarak, çocuklarımıza akıllıca para kullanmalarını öğretmeye çabalıyoruz. Çocuklarımız büyüyüp genç olduğunda, öğrendikleri her şeyi unutmuş görünüyorlar. İstekleri, davranışları değişiveriyor. İhtiyaç olup olmaması ya da aile bütçesi yeterli mi önemli değil; marka sevdası, onda var ben de niye yok düşüncesi egemen oluveriyor. Bu istekler; kısmen arkadaş baskısından ve dünyadaki yerini bulmaya çalışmaktan kaynaklanıyor olabilir. Eğer siz de çocuğunuzun para kullanımı ile ilgili problem yaşıyorsanız, aşağıdaki fikirler size yardımcı olabilir...

Aile Bütçesi yaparken çocuklarınızın da katılmasını sağlayın

Ailenin ne kadar gelir kazandığını, aylık giderlere ne kadar para gittiğini, tasarruf miktarını ve yatırımlarınızın farkında olmasını sağlayın. Bütçe toplantıları sayesinde, çocuklarınız paranın nereye gittiğini anlarlar. Böylece sizin ‘onların hayatlarını zorlaştırmaya çalıştığınız’ düşüncesinden vazgeçerler; onların istedikleri her şeyi satın alacak bir bütçeye sahip olmadığınızı bilirler. Bütçenizi düzenlemekte zorluk çekiyorsanız 'Kavanoz Metodu'nu deneyebilirsiniz. Kavanoz Metodu'nun ne olduğunu bu yazımızda anlatmıştık.

Kendi kişisel bütçesini yapmasını öğretin

Çocuklarınıza, ihtiyaç ve isteklerine göre bütçe yapmasının önemini gösterin. Harçlıklarını yönetmelerini sağlayacak akılcı kararlar almalarına yardımcı olun. Verdiğiniz harçlığı en kısa zamanda harcayıp sizden isteyebileceğini düşünmesine izin vermeyin. Verdiğiniz parayı kıyafet, bilgisayar oyunu vb için harcıyorlarsa, evden yemek götürmek zorunda kaldıklarında değerli bir ders çıkaracaklardır.

Haftalık alışveriş için ona görev verin

Haftalık yapılacak yemeklere beraber karar verip alışveriş listesi oluşturabilirsiniz. Haftalık market alışverişinden çocuklarınız sorumlu olsun. Listenizdeki alınacaklar için en uygun fiyatı nasıl bulabileceklerini gösterin. Bu, aynı şeyi, kendi ihtiyaçlarını satın alırken nasıl davranmaları gerektiğini öğretir.

Bu habere tepkiniz:



07/04/2022 20:46