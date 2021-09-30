Çocuklara “Güvenli Bisiklet Eğitimi” verildi

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği iş birliğinde, çocuklara yönelik güvenli bisiklet eğitimi verildi.

Bugün 17.30-18.30 saatleri arasında Küçük Kaymaklı KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan etkinlik, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Hareket Edelim! Sağlıklı Kalalım” sloganıyla düzenlendi.

İki tekerlekli bisiklet kullanabilen 6 – 11 yaş arası çocuklara verilen eğitim öncesinde Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Direktörü Judit Rozsa ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı konuşma yaptı.

ROZSA: “YÜRÜME, TOPLU TAŞIMA KULLANMA VE BİSİKLETE BİNME GİBİ SÜRDÜRÜLEBİLİR HAREKETLİLİK SEÇENEKLERİ TEŞVİK EDİLMELİ”

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Kaynak ve Yardım Programı Koordinasyon Direktörü Judit Rozsa burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlamak üzere düzenlendiğini ifade etti ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının “Sürdürülebilir Ulaşım: Güvenli ve Sağlıklı Hareketlilik” olduğunu söyleyen Rozsa, bunun çevreye verilen zararı en aza indiren ve bireyleri için sağlıklı olan hareketlilik anlamına geldiğini kaydetti.

Rozsa yürüme, toplu taşıma kullanma ve bisiklete binme gibi sürdürülebilir hareketlilik seçeneklerinin teşvik edilmesi gerektiğini anlattı.

Trafik Eğitim Parkı'nda 2010 yılından bu yana okul çağındaki binlerce çocuğa güvenli bisiklet eğitimi verildiğini söyleyen Rozsa, “Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin hem trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmak hem de yeni nesil bisikletçilere yollarda güvenli bir şekilde bisiklet sürmeleri için ihtiyaç duydukları pratik becerileri kazandırmak için yaptığı çalışmaları takdir ediyorum” dedi.

AVCI: “ÇOCUKLARIN TRAFİĞİ, YAPARAK VE YAŞAYARAK ÖĞRENMELERİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı ise etkinlikte yaptığı konuşmada Trafik Eğitim Parkının 2010 yılında hayata geçirildiğini anımsattı.

Parkta 5 yaştan büyük herkes için trafik eğitimleri verildiğini dile getiren Avcı, “Çocukların trafiği, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri öncelikli hedefimizdir” dedi.

Her geçen gün artan trafik kazalarına ve ölümlere işaret eden Avcı, “Bu ölümlerin önünü alabilmek ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek adına Trafik Eğitim Park’ında hem teorik hem de pratik trafik eğitimleri verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Bu noktada Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile birlikte hareket ettiklerini de söyleyen Avcı, 2010’dan bu yana toplam 62 bin 790 öğrenci ve bin 825 yetişkine trafik eğitimi verdiklerini kaydetti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin faaliyetlerine de değinen Avcı, “Bir hayat dahi kurtarabilirsek ne mutlu bizlere” dedi.

AB yetkililerine koydukları katkı için teşekkür eden Avcı, ülkenin pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğini, öte yandan yollardaki tehlikelerin de devam ettiğini kaydederek bu konuya önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çocuklara güvenli bisiklet eğitimi verildi.

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30/09/2021 20:29