Çocuklara Hayallerini Yaşatan Festival

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Namık Kemal Meydanı’nı renk cümbüşüne döndüren festivalde çocuklar ve gençlerin coşkusunu paylaştı

Yaklaşık 3 ay boyunca Mağusa’ya karnaval coşkusu yaşatan, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşen 27. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Dünyanın birçok ülkesinden çocukları ve gençleri Gazimağusa Surlar İçi’nin mistik atmosferiyle buluşturan, Namık Kemal Meydanı’nı renk cümbüşüne döndüren festival unutulmaz anılarla noktalandı.

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği’nin organizasyonu ile 23 Şubat’ta başlayan festival birçok ülkeden adamıza gelen çocukları ve gençleri konuk etti. Çocuklara ve gençlere özgürce hayallerini yaşama olanağı yaratan festival sürecinde gerçekleştirilen Kortej Yürüyüşü, Uçurtma Şenliği ve canlı konser etkinliklerinde yer alan Kuzey Kıbrıs Turkcell, coşkulara ortak olup katılımcılarda unutulmaz anılar biriktirmenin keyfini yaşadı.