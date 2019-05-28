Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından yürütülen "Herkes için Sanat" projesi kapsamında, “Çocuklara Sanat Eğitimi Üzerine Yeni Yöntemler Çalıştayı” düzenleniyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Barış Karayazgan tarafından yürütülecek çalıştay, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde 29-30-31 Mayıs’ta 19.00-22.00 arasında yer alacak.

Çalıştayda yetişkinler/öğretmenler/eğitimciler olarak çocuklara yaklaşım değerlendirilecek.