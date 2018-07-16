‘Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz’ Projesi Tanıtılacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun ortak projesi “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” yarın düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.



Özellikle Lefkoşa Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik hazırlanan ve yaz dönemimde film gösterimiyle başlayacak projeyle ilgili tanıtım toplantısı yarın sabah 09.30’da Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Toplantı Salonu’nda olacak.



Tabipler Odası’ndan verilen bilgiye göre, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddeleri ışığında hazırlanan projede, aşı kapsayıcılığı ve aşılama programı, hijyen, kitap okuma alışkanlığı ve cinsel istismarı önlemeye yönelik eğitimler de verilmesi planlanıyor.