Çocuklara Spor Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Spor bütün bireyler gibi çocuklar için de olmazsa olmazdır. Çünkü spor hareket demektir ve hareket insanı hem fiziksel hem zihinsel açıdan geliştirir. Son dönemde bütün araştırmalar çocukların çok erken yaşlardan itibaren obezite, şeker gibi hastalıklara yakalandıklarını göstermektedir. Amerikan Spor Hekimliği Koleji ise çocukların bu tür hastalıklardan korunması için günde en az bir saat fiziksel aktivite yapmasını tavsiye etmektedir.

Özellikle bilgisayar ve telefon gibi cihazların başından sabit vakit geçirmeleri yerine çocuklar daha hareketli bir yaşama teşvik edilmelidir. Bunun için çocuklarda spora başlamak için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Zaten yaklaşık 12 yaşına kadar çocuklar sporu eğlence, oyun olarak görmekte, daha sonra daha teknik antrenman mantığına kaymaktadırlar.

Sporun Çocuklara Etkileri

Sporun çocuklara etkileri oldukça fazladır. Bunlardan bazılarını şöyle sayabiliriz:

· Spor aynı zamanda bir oyundur. Bu nedenle çocuklar spor yaparken eğlenirler.

· Spor kendi içinde bir disiplin barındırdığı için spor yapan çocuklar disiplin kazanırlar.

· Sporda bir hedef vardır ve bu hedef için çaba sarf etmek gerekir. Bunu gören çocuklar ileriki yaşamlarını da daha sağlıklı düzenlerler.

· Çocukların yaşlarına uygun olmak kaydıyla yapacakları her spor fiziksek gelişimlerine katkı sağar.

· Spor yapmak çocukları özgüvenlerini arttırır.

· Spor aynı zamanda sağlıklı yaşam demektir ve erken yaşlarda bunu öğrenen çocuklar ileride kötü alışkanlıklardan daha fazla uzak kalabilirler.

· Spor refleks demektir ve çocuklar spor yaparken refleksleri gelişir. Böylece stratejik düşünme, hızlı karar verme gibi analitik zekâları gelişir.

· Erken yaşlarda spora başlayan bireylerin ilerleyen yaşlarında bunu devam ettirmeleri daha kolaydır. Bu nedenle çocukken sporla tanışan çocuklar bunu daha rahat bir yaşam tarzı yapabilirler.

· Spor yaparken grup aktiviteleri olacağı için sosyal yönleri gelişir. Farklılıklara hoşgörüleri artar.

Çocuklar Hangi Yaşta, Hangi Sporu Yapmalı?

Çocuklarda spora başlama yaşı yoktur. Herkes her yaşta spora başlayabilir, fakat erken yaşlarda belli sporlara dönük antrenmanlar değil, daha temel ve teknik hareketler üzerine yoğunlaşmalıdır. Çocuğun yaptığı spor takvim yaşlarına ve fizyolojik yaşlarına uygun olmalıdır. Bu açıdan yaş gruplarına göre dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

· 2 – 3 yaş: Zıplama, yakalama, koşma gibi temel hareketler yapılmalıdır. Gözetim altında suda oynama, bahçede koşturma ve uzman eşliğinde jimnastik yapılabilir.

· 4 – 6 yaş: Yüzme, dans, jimnastik, sek sek, ip atlama, üç tekerlekli bisiklete binme gibi etkinlikler seçilebilir. Özellikle 6 yaşından sonra çocukların kontrollü hareket kabiliyetleri artacaktır.

· 7 – 10 yaş: Yüzme, jimnastik, bisiklet, futbol, voleybol, basketbol gibi sporların temel eğitimleri verilmeye başlanabilir. Aynı zamanda daha ileri egzersizlere başlanabilir.

· 10 yaş sonrası: Önceki yaşlarda başlanan sporlar daha organize yapılmaya devam edilebilir. Daha profesyonelleşmeye çalışılır. Bunun yanında güreş, atletizm, kürek gibi sporlara adım atılabilir. Bir süre sonra da karate, tekvando, boks gibi daha fazla kuvvet gerektiren sporlara geçilebilir.

Spora Başlamadan Önce Çocuklara Hangi Sağlık Kontrolleri Yaptırılmalı?

Çocuklarda herhangi bir kronik rahatsızlık ya da ailede bir kronik hastalık varsa spora başlamadan önce mutlaka sağlık kontrolü gerekir. Herhangi bir şeyden şüphelenilmiyorsa dahi rutin sağlık kontrolleri yaptırılmalıdır. Spora başladıktan sonra da nefes darlığı, terleme, üşüme, çabuk yorulma gibi durumlar takip edilmelidir.

Emniyet Açısından Spor Yaparken Çocuklar Nelere Dikkat Etmeli?

Spor yaparken sakatlanmalar genellikle doğru tekniklerinin bilinmemesinden kaynaklanır. Bu nedenle öncelikle doğru teknik öğretilmelidir. Teknikten sonra hareketlerin daha hızlı, etkin ve kuvvetli yapılması planlanmalıdır. Isınma ve soğuma da doğru şekilde öğretilmelidir. Ayrıca yapılan spora göre tekmelik, eldiven, kask gibi gerekli ekipmanlar mutlaka kullanılmalıdır.

Özper Özorun

Beden Eğitimi Öğretmeni

KKTC Güreş - Kickbox - Kempo Şampiyonu

Türkiye T1 Global MMA ve Grappling Şampiyonu

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25/10/2021 09:45