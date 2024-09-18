Çocuklarda Çürüyen Süt Dişleri Çene Yapısını Etkileyebiliyor!

Süt dişleri, çocukların sağlıklı ağız ve çene yapısının gelişimi için kritik bir role sahiptir. Her ne kadar geçici olsalar da, çene yapısının sağlıklı gelişimini destekler. Peki, çürüyen süt dişleri çocukların çene yapısını olumsuz etkiliyor mu? İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Pedodonti Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Aydın süt dişlerinin çene yapısındaki rolüne dikkat çekti.

Süt dişleri, çocuğun ilk yıllarındaki beslenme, konuşma ve çiğneme fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, daimi dişlerin çıkması için doğru pozisyonların oluşmasına katkı sağlar. Çürükler nedeniyle erken kaybedilen süt dişleri, bu görevleri yerine getiremez hale gelir ve çene yapısında bozulmalara neden olabilir.

Çürüklerin Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Aydın sözlerine şu şekilde devam etti: ‘Çürükler tedavi edilmediğinde dişte enfeksiyona yol açar ve dişin erken çekilmesi gerekebilir. Erken diş kayıpları, çocuğun diş yapısında kaymalar ve çapraşıklıklar oluşturabilir. Boş kalan diş boşluğuna diğer dişler kayabilir ve bu da ileride dişlerin yanlış konumda çıkmasına neden olur. Ayrıca, çenede asimetrik gelişim, kapanış bozuklukları ve hatta diş eti problemleri de ortaya çıkabilir.’

Çene Gelişimine Etkisi

Çürüyen ve tedavi edilmeyen süt dişleri, çene kemiklerinin sağlıklı gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Dişler, çiğneme ve konuşma gibi aktiviteler sırasında çene kaslarının ve kemiklerinin gelişimini uyarır. Bu uyarı eksik olduğunda, çene yapısında şekil bozuklukları görülebilir. Ayrıca, diş kayıpları çocuğun konuşma yeteneğini etkileyebilir ve beslenme sorunlarına yol açabilir.

‘Erken Müdahale Çene Yapısında Oluşabilecek Bozuklukları Önlüyor’

Çürüklerin önlenmesi ve erken tedavisi, süt dişlerinin korunmasında büyük önem taşır. Düzenli diş hekimi kontrolleri, çocuğun ağız hijyenine dikkat edilmesi ve dengeli bir beslenme alışkanlığı, çürük riskini azaltır. Diş çürükleri başladığında, erken müdahale ile hem dişlerin korunması sağlanır hem de çene yapısında oluşabilecek bozukluklar önlenir.

Süt dişleri çocuğun geçici dişleri olsa da, ağız sağlığı ve çene gelişimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Çürüyen süt dişlerinin çene yapısında bozulmalara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, çocuklarda ağız sağlığını korumak ve diş çürüklerini önlemek için düzenli diş kontrolleri ve iyi bir ağız bakım rutini sağlanmalıdır.