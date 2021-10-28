Çocuklarda dijital bağımlılık nasıl anlaşılır?

Son yıllarda özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte dijital bağımlılıklarda ciddi artış yaşandı. Yüksek oranda çocukları tehdit eden bağımlılık için ebeveynlere oldukça önemli görevler düşmekte. Çocuğunuzun dijital bağımlılığını gözlemleyebilmeniz için 12 önemli belirti sıraladık. İşte detaylar…

Kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolmasının, teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanmasının çok ciddi zararlara sebep olabileceğini söyleyen Çakmak Erdem Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Muhammed Albayati, anne babaları çocuklarda oluşabilecek dijital bağımlılık konusunda uyardı.

Teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşanabilir!

Dijitalleşmenin giderek arttığı bir zamanda yaşıyoruz. İnternet günlük hayatımızın her alanına girmiş bulunuyor. Haliyle de her yaş grubundan milyonlarca insan, internet kullanıyor. Yetişkinler teknoloji kullanımında bir ölçüde kendilerini sınırlayabilirken çocukların ve gençlerin internette gereğinden fazla vakit geçirmesi dijital bağımlılığa yol açabiliyor. Bu durumun beraberinde çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyen pek çok sorunu getirdiğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Muhammed Albayati, anne babaları uyararak sözlerine şöyle devam etti: “İnternet ve teknoloji bağımlılığı, diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanmaktadır. Çocuğunuz; yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcıyorsa, çevresindekilere ekran karşısında geçirdiği zaman hakkında yalan söylüyorsa, uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı fiziksel sorunlardan şikâyet etmeye başladıysa, anonim bir kişiliğe bürünmeyi, insanlarla internet üzerinden konuşmayı, yüz yüze konuşmaya tercih ediyorsa, internete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevulardan ödün veriyorsa, bilgisayarının başında çok fazla zaman geçirdiği için suçluluk duyuyorken bir yandan da büyük bir zevk alıyorsa, bilgisayarından uzak kaldığı zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissediyorsa, gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalıyorsa dijital bağımlılıktan muzdarip olabilir.”

Psikiyatri Uzmanı Dr. Muhammed Albayati dijital bağımlılıkla birlikte görülebilecek şikâyetleri şöyle sıralıyor:

Sosyal alanda görülen şikâyetler:

Akademik başarıda düşüş

Kişisel, aile ve okul sorunları

Zamanı idare etmede başarısızlık

Uyku bozuklukları

Yemek yememe

Aktivitelerde azalma

İnternet arkadaşları dışında izolasyon

Fiziksel şikâyetler:

Gözlerde yanma

Boyun kaslarında ağrı ve sertleşme

Beden duruşunda bozukluk

Elde uyuşukluk

Halsizlik

Ailelerin en büyük hatası!

2 yaşından küçük çocukların internet, tv ya da bilgisayarla karşılaşmasının uygun olmadığını söyleyen Dr. Albayati, velilere şu önerilerde bulundu: “Günlük internet kullanım saatlerini değiştirin. Haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlayıp, uyulmasını sağlayın. Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirin. Yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı faaliyetleri bir deftere yazmasını sağlayın, internet kullanmak için yoğun istek duyduğunda yazdıklarından birini yapmasını isteyin. Ne yapmamak gerekli derseniz de; ilk olarak akıllı telefon, tablet gibi aletleri çocukları teselli etmek, susturmak için asla kullanmayın. Çocukların kontrolsüz ve uzun süre internet kullanmasına izin vermeyin. Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başındaki çocuğa servis yapmayın, size katılmasını sağlayın. TV veya internet benzeri, teknolojik alet merkezli ev düzeni kurmayın.”

Bu habere tepkiniz:



28/10/2021 20:31