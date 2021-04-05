Çocuklarda diş çürükleri nasıl önlenir?

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05/04/2021

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Çocuklarda diş çürükleri nasıl önlenir?

Çocuklarda çoğunlukla beslenmede yapılan hatalarda dolayı diş çürükleri meydana gelebilmektedir. Dr. Gilman Yücel çocuklarda diş çürükleri nasıl önlenir sorusuna cevap verdi.

Diş çürüklerinin oluşabilmesi için dört şey gerekir:

1. Diş

2. Bakteriler

3. Şeker ve diğer karbonhidratlar

4. Zaman.

Çocuklar için diş hekimi ziyareti aynı zamanda dişleri güçlendirmenin, bakterilerin birikimini önlemenin ve sağlıklı yeme alışkanları kazanmanın öğrenildiği bir okul gibidir. Diş çürüklerinin esasında dişin iltihaplanması anlamına geldiği unutulmamalıdır. Diş hekimi randevularını aksatmamak gereksiz diş çürüklerinin ve tedavinin önüne geçecektir. Çocuk diş hekimleri diş çürüklerinin ve diğer ağız hastalıklarının oluşumunu önleyebilmek için sürekli araştırma yapmaktadır. Çalışmalar ağız sağlığı sorunları olan çocukların okul başarısının, sosyal ilişkilerinin ve yaşam başarılarının da olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. Diş ağrısı çeken çocuklar dikkat dağınıklığı yaşamakta ve derslerine yoğunlaşmak konusunda sıkıntı yaşamaktadır.

05/04/2021 17:32
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TAGS: sağlık, çocuk sağlığı, haberkibris
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