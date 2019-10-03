Çocuklarda idrar kaçırma hastalık habercisi olabilir

İdrar kaçırma (üriner inkontinans), çocukluk çağının en sık karşılaşılan üriner sistem sorunlarından biridir. Gece ıslatması (enürezis), gündüz ıslatmasından (gündüz enürezis) daha yaygındır ve 5 yaşından sonra çocukların 1 ay içerisinde 2 geceden fazla yataklarını ıslatmaları olarak tanımlanmaktadır. Peki, Çocuklarda idrar kaçırma nasıl tedavi edilir? Merak edilenler haberimizde…

Çocuklarda gece ya da gündüz tekrarlanan idrar kaçırma; 5 yaşındaki çocukların % 20’sinin ve 7 yaşındakilerin % 10’unun yatağını ıslattığını ve bunların % 20’sinin de gündüz idrar kaçırdığının göstermektedir. Peki, Çocuklarda idrar kaçırma nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

İDRAR KAÇIRMA (ÜRİNER İNKONTİNANS) HAKKINDA

İdrar kaçırma (üriner inkontinans), idrara çıkma eyleminin tam kontrolünün kaybı veya mesanenin istemsiz boşaltılması olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda gece enürezisi (gece ıslatması) olarak da adlandırılır. Durum herhangi bir faktörden kaynaklanabilir ve bebeklerde ve küçük çocuklarda genellikle tamamen normaldir.

İDRAR KAÇIRMA TÜRLERİ

Çocukluk çağı enürezisini iki gruba ayırmak en kolay yoldur. Gece enürezisi uyku sırasında, gündüz enürezisi uyanma saatlerinde ortaya çıkar. Gece enürezisine genellikle yatak ıslatma denir ve 5 yaş üstü çocuklarda en sık görülen idrar kaçırma türüdür. Diurnal enürezis, küçük çocuklarda daha sık görülür ve bazı davranışların sonucu olarak ortaya çıkar ancak nadiren daha ciddi sorunların işareti olabilir. İdrar kaçırmayı sınıflandırmanın bir başka yolu da semptomların zamanlamasıdır. Bir çocuğun gündüz iyi mesane kontrolü varsa, ancak hiç kuru gece geçirmediyse, birincil enürezis olarak adlandırılır. İkincil enürezis, en az altı aydır kuru olan ve bu süreden sonra semptomlar geliştiren bir bireydeki inkontinanstır.

ÇOCUKLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDENLERİ

Gece alt ıslatma nedenleri:

– Genetik; Gece uykuda idrar kaçırmanın en önemli nedenlerinin arasında genetik unsurlar gelmektedir. Hem anne hem babada alt ıslatma sorunu görülmüşse çocukta işeme sorunu görülme ihtimali %80, anne veya babanın sadece birisinde idrar kaçırma sorunu varsa çocukta alt ıslatma görülme olasılığı % 40 olarak belirlenmiştir.

– Obezite;:Kilolu, obez çocuklarda işeme sorunlarının görülme oranı artmaktadır.

– Gece nefes alma problemi olan çocuklarda

– Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu olan çocuklar

Gündüz idrar kaçırma nedenleri:

– Stres ve kaygı sorunları

– Kola gibi kafeinli içecekler

– Kabızlığın mesanenin üzerine baskı yapması

– Tuvalete yeteri sıklıkta gitmeme

– İşerken tüm idrarı yapmama

– Aşırı aktif mesane sendromu

– Küçük mesane

– İdrar yolundaki yapısal sprunlar

– İdrar yolu enfeksiyonları

Kabızlık sorunu olan, düzenli tuvalete çıkma alışkanlığı olmayan, fiziksel gelişiminde farklılıklar olan ve kaygı sorunu yaşayan çocuklarda idrar kaçırma daha sık görülebilir.

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

Tedavinin en önemli kısmı inkontinansın nedeni ve klinik seyri hakkında ailenin eğitimidir. Eğitim, idrar kaçırmanın olumsuz psikolojik etkilerini azaltmaya yardımcı olur ve tedaviye uyumun artmasına neden olur.

Üriner inkontinans tedavisi, tanımlanan herhangi bir nedene yönelik olmalıdır; ancak, hiçbir sebep bulunamadığı durumlarda, aşağıdaki tedaviler yararlı olabilir.

– Günün belirli saatlerinde ve geceleri alınan sıvı miktarının azaltılması

– Özellikle yatmadan 2 saat önce su verilmemesi

– Kafeinli gıda ve içeceklerden uzak durma

– Yatağa girmeden tuvalete gitme

– Tuvalete ulaşımın kolaylaştırılması

– Çocuğunuzu gece idrar çıkması için uyandırma,

– Yağda kızarmış gıdalardan, gazlı içeceklerden, boyalı şekerlerden uzak durulması

– Ortalama iki saatte bir mutlaka idrara çıkılması

– Okula giden çocukların her iki teneffüste bir mutlaka çişini yapması

– Her gün düzenli kaka yaptırılması

– Çocuğun tuvaletinin mutlaka oturaklı (alafranga) olması ve ayaklarının altına boyuna uygun bir basamak konması

– Çocuğun kuru kalma sorumluluğu almasına teşvik edilmesi

Davranış ve hayat tarzı değişikliğinden fayda alınamayan çocuklarda alarm tedavisi ya da ilaç tedavisine başlanabilir.

Alarm tedavisinde çocuk yatağı ıslattığında çalan cihazlar kullanılır.

İlaç tedavisinin amacı ise istek dışı olan idrar torbası kasılmasının önlenmesi ve idrar torbasının büyütülmesidir. İlaç tedavisi ortalama 1 yıl ya da daha fazla sürebilir.

İdrar kaçırma kabızlık, idrar yolu enfeksiyonları gibi nedenlere bağlı ise önce bu sorunların tedavi edilmesi gerekir.

Bir çocuk psikiyatristi çalışmak, çocuğunuzun yaşam değişiklikleri veya diğer streslerle baş etmesine yardımcı olabilir.

03/10/2019 10:31