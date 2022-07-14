Çocuklarda ishalin daha sık görülme sebebi havuz suları!

Çocuklarda yaz aylarında sık görülen hastalıklara karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü, “Akut gastroenterit (ishal), idrar yolu enfeksiyonu, dış kulak yolu iltihabı, gıda zehirlenmeleri ve güneş çarpmasını yazın çocuklarda sık görmekteyiz. İshalin sık görülmesinin nedenlerinden biri; tatil yerlerinde uzun süre bekleyen yiyeceklerde hastalığa neden olan bakteri, virüs toksinlerin daha kolay çoğalmasıdır. Ayrıca havuz ve su ile ilgili etkinlikler de bulaşmayı kolaylaştırmaktadır” dedi.

CNN-Türk'ün haberine göre; Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü, çocuklarda yaz aylarında artan hastalıklar hakkında bilgilendirmede bulunarak, özellikle son dönemde yaygın görülen ishal konusunda uyarılarda bulundu.

BU HASTALIKLARA DİKKAT EDİLMELİ

Çocuklarda yaz aylarında sık görülen hastalıklara karşı ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Sütçü, akut gastroenterit (ishal), idrar yolu enfeksiyonu, dış kulak yolu iltihabı, gıda zehirlenmeleri ve güneş çarpmasının yazın sık görüldüğünü ifade etti. Doç. Dr. Sütçü, “İshalin sık görülme nedenlerinden biri yiyeceklerde hastalığa neden olan bakteri, virüs toksinlerin daha kolay çoğalmasıdır. Ayrıca havuz ve su ile ilgili etkinlikler bulaşmayı kolaylaştırmaktadır” diye konuştu.

İSHAL VAKALARI ARTIŞTA

Çocuklar arasında salgın boyutunda ishalin olma nedenlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Sütçü, havaların ısınması ve tatil yerlerine gidilmesiyle birlikte havuz kaynaklı ishal vakalarının da arttığını belirtti.

TATİL YERLERİNDE BEKLEMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Hastalığa neden olan faktörlere de değinen Doç. Dr. Sütçü, “Kişisel temizlik ve toplu alanlardaki temizlik kurallarına uymamak başlıca faktörlerdir. Tatil yerlerinde (açık büfelerde) beklemiş, süresi geçtikten sonra tekrar kullanılan ve uygun saklama koşulları sağlanmayan gıdalarla ve havuz kaynaklı olmaktadır” ifadelerini kullandı.

KUSMA, KARIN AĞRISI, İSHAL VE ATEŞ EN SIK RASTLANILAN BELİRTİLER

Hastalıklarda görülen belirtilerden bahseden Doç. Dr. Sütçü, şu bilgileri paylaştı:

“Kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş en sık gördüğümüz belirtilerdir. İlk günlerde kusma ön plandadır. İshal sulu ve kötü kokuludur. Mukus içerebilir. Sıvı kaybı arttıkça halsizlik ve baş dönmesi sık yaşanır.”

BESLENME ALIŞKANLIKLARININ KÖTÜ OLMASI UZAMIŞ İSHALE NEDEN OLABİLİR

Doç. Dr. Sütçü, çocuklarda uzun süren ishalin ise genellikle beslenme alışkanlıkları kötü olanlarda, parazitler enfeksiyonlarda ve önceden bağırsak hastalığı olanlarda görüldüğünün altını çizdi.

ELLER SIK SIK YIKANMALI

Maske zorunluluğunun kalkmasının çocukların bağışıklığını düşürmeyeceğini belirten Doç. Dr. Murat Sütçü, “Ancak damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonları kolaylaştırır. İshalde bulaş daha çok fekal- oral yolla olur. Bundan da elleri sık yıkamak, ortak kullanılan havuzlara hasta çocukların girmesini önleyerek korunmak mümkündür” dedi.

VİRÜS VE BAKTERİLER ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Hangi virüs ve bakterilerin çocukları olumsuz etkilediği sorusuna yanıt veren Doç. Dr. Sütçü, şunları söyledi:

“Yaz aylarında virüslerden enterovirüsler ,rotavirüs, adenovirüs ve norovirüs enfeksiyona neden olur. Bakterilerden salmonella, shigella camplobakter; parazitlerden ise amip sık görülen etkenlerdir.”

KUSMA VE SIVI KAYBI VARSA MUTLAKA DOKTORA BAŞVURULMALI

Doktora gidilmesi konusunda geç kalınmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Sütçü, “Kusan, ağızdan beslenemeyen, sıvı kaybına yol açacak kadar ishali olan halsiz ve düşkün çocuklar vakit kaybetmeden ebeveynleri tarafından uzman hekime götürülmelidir. Erken dönemde başvurulursa hastalığın ilerlemesi durdurulur” ifadelerini kullandı.

TEDAVİDE SIVI ALIMINI ARTIRMAK ANA AMAÇTIR

Tedavi yolları hakkında da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sütçü, “Tedavide sıvı alımını artırmak, kusma ve ishali kontrol altına almak ana amaçtır. Antibiyotikler zorunda kalmadıkça kullanılmamalıdır. Beslenmesi kötü ve gelişim geriliği olan çocuklarda çinko desteği verilebilir” dedi.

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14/07/2022 10:38