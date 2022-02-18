Çocuklarda orta kulak iltihabı işitme kaybına neden olabiliyor

Kulak iltihabı, genellikle titreşen ufak kemiklerin bulunduğu kulak zarının arkasındaki hava dolu orta kulağı etkileyen, bakteriyel veya viral bir enfeksiyon. Kulak iltihapları çocuklarda, yetişkinlere oranla daha sık görülüyor. Kulak iltihapları, çoğu kez orta kulakta sıvı birikmesi ve iltihaplanmalar nedeni ile ağrılı geçiyor. Ancak orta kulak iltihabının bir diğer önemli sağlık riski ise sık orta kulak iltihabına bağlı olarak ortak kulak işitme kemiklerinin tamamen yok olma tehlikesi.

İşitme kaybı farklı yaş gruplarında görülebilen ancak ileri yaşlarda daha sık ortaya çıkan bir rahatsızlık. Çocuklarda yaygın olarak gözlemlenen belirtiler arasında özellikle yatarken ortaya çıkan kulak ağrısı, kulakta çekilme hissi, uyumada güçlük, normalden daha fazla ağlama, normalden daha fazla asabiyet, duymada ve seslere tepki göstermede güçlük, denge kaybı, baş ağrısı, 38 derece veya üzeri ateş, kulakta akıntı, iştah kaybı, kusma, ishal yer alabiliyor. Kulak iltihabının belirtileri, bazı farklı sağlık sorunlarının da habercisi olabilir. Bu anlamda orta kulak iltihaplarında doğru teşhis ve erken tedavinin önemi büyük.

Kulak iltihapları, çoğu kez orta kulakta sıvı birikmesi ve iltihaplanmalar nedeni ile ağrılı geçiyor. Ancak orta kulak iltihabının bir diğer önemli sağlık riski ise sık orta kulak iltihabına bağlı olarak ortak kulak işitme kemiklerinin tamamen yok olma tehlikesi! Ancak hastanın durumuna göre bunun tedavisi artık mümkün.

Bunun bir örneği, yakın zamanda Kızılay Kartal Hastanesi’nde yaşandı. Çocukluğunda çok sık geçirdiği kulak iltihapları nedeniyle uzun yıllar işitme kaybı yaşayan bir hastaya yeni yöntemle duyma yetisi yeniden kazandırıldı.

Kızılay Kartal Hastanesi’nde uygulanan yeni yöntemle bir hasta duyma yetisine tekrar kavuştu. Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Abuzaid hastaya uygulanan yeni tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi.

Dr. Gazi Abuzaid, “Bize başvuran hasta çocukluk döneminden bu yana işitme kaybı yaşıyordu. Yıllar içerisinde çok farklı tedavi yöntemleri denenmiş ancak işitme sağlanmamıştı. Cihaz kullanımı önerilmiş ancak hasta tercih etmemiş. Bize geldiğinde işitme testini yaptık ve kaybın sebebinin orta kulak olduğunu tespit ettik. Hastaya ameliyat ile işitmeyi onarabileceğimizi anlattık” dedi.

Hastanın ameliyatı kabul etmesinin ardından gerçekleştirilen keşif ameliyatı sırasında sık sık orta kulak iltihabına bağlı olarak ortak kulak işitme kemiklerinin tamamen yok olduğunu gördüklerini belirten Dr. Abuzaid, ardından hastaya işitme protezi kullanarak orta kulakta işitme mekanizmasını oluşturduklarını söyledi ve ameliyatın başarısı hakkında sorulan soruya şöyle yanıt verdi: "Hasta ameliyatı kabul etti. Keşif ameliyatı yaparken sık sık orta kulak iltihabına bağlı olarak ortak kulak işitme kemiklerinin tamamen yok olduğunu gördük. İşitme protezi kullanarak orta kulak işitme mekanizmasını oluşturduk. Hasta ameliyatın bittiği anda bile çok iyi işittiğini belirtti”

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18/02/2022 20:09