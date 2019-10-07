Çocuklardan 4 Dünya Şampiyonluğu

Halter Vücut Geliştirme Federasyonu Nev Çocuk Fitness Milli Takımı Kanada’nın Başkenti Ottava’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda bireysel ve grup kategorilerinde 4 Dünya Şampiyonluğu kazandı.

Amerika, Kanada, Avrupa ve diğer ülkelerden seçilmiş birçok başarılı sporcu arasında ülkemiz sporcuları tüm sporcuların önüne geçerek 4 şampiyonluk elde ettiler.

Sporcuların dereceleri

TRNC TRIO(grup dans) – Dünya Şampiyonluğu

7-9 yaş - Su Bolcan - Dünya Şampiyonluğu

10-12 yaş - Ülfet Tomak - Dünya Şampiyonluğu

15-17 yaş - Bilin Akgürgen - Dünya Şampiyonluğu

07/10/2019 08:31