Çocukları 3 yaşına kadar teknolojiden uzak tutun!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde (FSMVÜ) ‘Medyada Çocuk İmgesi' paneli düzenledi. Panelde medyanın çocuk gelişimini nasıl etkilediği ve neler yapılması gerektiği tartışıldı. Ailelere de büyük görevler düştüğünün altı çizildi. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen panele, FSMVÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. İsa Kaya, Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Psikolog Cihan Çelik, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"UZUN SÜRELİ EKRAN TEMASI ÖĞRENMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

0-3 yaş aralığındaki çocukların teknoloji ile ilişkisinin kesinlikle olmaması gerektiğini söyleyen Psikolog Cihan Çelik, "Medya gelişimsel geriliğe müsait olan çocuğun dil gelişimden, motor becerilerine kadar, obeziteden, dikkat dağınıklığına kadar olumsuz anlamda tetikleyen sıkıntılar yaratıyor. Çocuğun uzun süreyle ekran temasının öğrenmeye olumlu değil tamamen olumsuz etkisi vardır. Medya, çocuğun kelime haznesini zayıflatıyor ve ekran üzerinde görsel olarak öğrenme odaklı gelişmesini sağlıyor. Çocuğun dikkatinin kitaba, deftere ve oyuna odaklanmasını etkilemesi gibi olumsuz hasarlar bırakıyor. İlerde çocuğun akademik ve sosyal hayatını etkiliyor. Çok fazla ekran ve medya ile temas obeziteye bile neden olabiliyor. Dilin kullanımı, çocuğun akranlarıyla iletişim kuramaması, çocuğun temas edememesi ve odaklanamaması gelecekte sıkıntı yaratabilir" dedi.

"ÇOCUĞUNUZLA GÖZ TEMASI KURUN VE OYUN OYNAYIN"

3-6 yaş aralığında 20 dakika ve yarım saat, 6-12 yaş arasında da yarım saat ile 1 saat arasında ekranla temasın doğru kabul edildiğini ifade eden Çelik, ebeveynlerin çocuklarla göz teması kurmalarını ve oyun oynamalarını önerdi.

Ebeveynlerde çocukla temas kurmayı engelleyen dikkat bölünmesi olduğunu dile getiren Çelik, "Kesinlikle ebeveynlerin de televizyondan uzak durması gerekmektedir. ‘Çocuğum buradan İngilizce'yi öğrendi, oturmayı öğrendi' gibi sözler doğru değil" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ekran ebeveynleri çok rahatlatan bir unsur. Ebeveyn çocuğuyla ekranla temas etmeden oyun oynamalı. Anne baba görev dağılımı yapacak ve çocukla oyun oynayacak. Temas edilebilen, karşılıklı iletişim kurulan her oyun çocuk için yararlı bir oyundur. Çocuk göz teması ve oyun oynamak ister. Ebeveyn, kitap okuyacak, spora götürecek, oyun oynayacak, çocuğunu dışarı çıkaracak, parkta oynatacak, okul öncesi eğitime yollayacak ve muhakkak temas kuracak. Çocuk televizyonu, bilgisayarı öğrenmeyecek. Öğrenilen davranış kalıcı oluyor ve bunu daha sonradan yok etmek mümkün olmuyor. Çocuğa ekranı verip daha sonra ortadan kaldırmaya çalışırsak çatışmaya sebep olur ama öğrenmezse bu bir çatışma yaratmaz."