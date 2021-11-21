Çocukları internet bağımlılığından korumanın yolları

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21/11/2021

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Çocukları internet bağımlılığından korumanın yolları

Uzman Psikolog İpek Uçkan, engelleyici ve yasaklayıcı olmak yerine, çocuklara yaşlarına uygun şekilde internet kullanım alışkanlığı kazandırmanın önemini vurguladı.

Uçkan, aşırı kullanım durumunda anne babaların çocuğun yaşına uygun ortak bir dille tutarlı sınırlar koyarak, ne yapmayacağını söylemek değil, yaşına uygun süre, sıklık ve içerikler sunmalarının daha çözüm odaklı ve faydalı olacağını söyledi.

Uçkan, çocukları internet bağımlılığından korumak için kutu oyunları, kitap okuma saatleri, sohbet saati veya birlikte planlanacak ortak sorumluluklar belirlenmesini önerdi; Uyumadan en az bir saat önce teknolojik cihazları kapatmanın çocuklar için faydalı olacağını belirtti.

21/11/2021 09:27
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TAGS: çocuk, internet, bağımlılık
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