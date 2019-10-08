Çocukları Sakinleştirmek İçin Dahiyane Çözüm

Poughkeepsie şehrinde yaşayan kadın kızlarına karanlıkta parlayan pijama aldığını anlattı. D'Entremont, kızlarını, pijamaları 'şarj etmek' için ışığı açık olan odada kıpırdamadan yatmaları gerektiğine ikna etti. D'Entremont, "Üzgün bile değilim" diye ekledi. ABD’li kadının bu paylaşımı kısa sürede popüler oldu ve bir haftada 200 binden fazla beğeni ve 50 bin yorum topladı. Kerry McDowell adlı takipçi, "Noel’de çocuklarıma ne alacağımı artık biliyorum" diye yazdı. Sean Lucas rumuzlu kullanıcı da, "Gerçeği öğrendiklerinde kızların yüzüne bakmak isterdim" esprisini yaptı. Kate Chant, hayranlığını "Bu dahiyane" şeklinde ifade etti.

08/10/2019 08:35