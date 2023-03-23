'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu!

Kocaeli'de polis ekipleri, kimlik kontrolü sırasında art arda, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" diyen Murat R.'nin verdiği adresteki eve girince çocukları 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre'yi yatakta ölü halde buldu. Akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Murat R. gözaltına alınırken, şüphelinin 2 çocuğunu tatil için şehir dışına çıkan annesinin evine getirdiği ve burada boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.'yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe 'Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.'den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat R.'nin çocukları Yağmur ve Emre'yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Murat R.'nin 2 çocuğunu, tatil için il dışına çıkan annesinin evine getirdiği, burada da boğduğu ortaya çıktı. Olayın meydana geldiği binada yaşayan Serdar Gün, "Biz bu daireyi şahsın annesine sattık. Şahsın eşiyle aralarında sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam 22.30 sıralarında buraya gelip, kendi anahtarıyla girdikten sonra 2 çocuğun boğazını sıkarak öldürmüş.

Biz saat 23.30 gibi eşinin feryatlarını duyunca olayı öğrendik. Gece 02.30 gibi savcı geldi. Cenaze arabası ve olay yeri inceleme de vardı. Sonra cenazeleri götürdüler. Burası çocukların babaannesinin evi, ama babaanne evde yok. Antalya'da tatilde. Evin anahtarı bu vatandaşta var. Çocukları bir şekilde annelerinden alıp, buraya getirmiş" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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23/03/2023 19:00