Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogres Eğitim Bakanı'nın seyreltilmiş eğitim kararına tepki gösterdi.

Roger " Pandeminin başladığı bir buçuk yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bulabildiği en iyi çözümün seyreltilmiş eğitim olması hükümetin eğitime verdiği değerin de bir göstergesidir." ifadelerini kullandı

Rogers'in paylaşımı şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kalabalık sınıfları olan okullarda yüz yüze eğitimi seyreltilmiş yapmak dışında bir alternatif bulamaması üzücüdür. Zaten geçen eğitim yılında okula çok kısa bir süre gidebilmiş olan çocuklara bu sene de fırsat eşitsizliğini derinden hissettiren bu uygulama kabul edilemez. Pandeminin başladığı bir buçuk yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bulabildiği en iyi çözümün seyreltilmiş eğitim olması hükümetin eğitime verdiği değerin de bir göstergesidir. Geleceğimiz olan çocuklarımız bunu hak etmiyor. Yılda en az dokuz ay güneşli olan ülkemizde bahçede ders yapmak veya pencereleri açarak sınıflarda ekstra önlemler almak gibi alternatifler varken seyreltilmiş eğitimi seçen bu zihniyete veliler, öğretmenler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri birlik olup karşı durmalıdır. Çocuklarımızın kaybedecek bir yılı daha yoktur!

Bu habere tepkiniz:



12/09/2021 19:43