Çocukların Covid-19'dan ölme riski 500 binde bir

Bilim insanları, çocukların yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölme riskinin 500 binde bir olduğunu buldu. Kalp hastalığı, kanser, serebral palsi ve otizm gibi ciddi hastalıkları olan çocukların virüsten ciddi şekilde hasta olma şansları daha yüksek olduğu belirtildi. Ancak, araştırmacılar bu gruptaki çocuklar için bile Covid-19'un mevsimsel gripten daha riskli bir durum oluşturmadığını söyledi.

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan yeni ibr araştırmada, çocuklarının corona virüsten ölüm riskinin oldukça düşük olduğu bulundu.

Araştırmacılar, bulgularını Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi'ne (JCVI), İngiltere Sağlık Bakanlığı'na ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sundu. JCVI ve İngiltere’nin bilim kurulu olan SAGE danışmanları, daha fazla güvenlik verisi bulunana kadar aşıların çocuklara verilmesi konusundaki endişelerini daha önce dile getirmişti.

Söz konusu araştırmalar, University College London, York Üniversitesi ve Liverpool Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından yürütüldü.

ÇOCUKLARIN COVİD-19'DAN ÖLME RİSKİ 500 BİNDE BİR

Çalışmada İngiltere’de Covid-19 nedeniyle yalnızca 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Risk 500 binde bir olarak açıklandı. Buna göre, corona virüs, pandeminin ilk yılında tüm nedenlerden kaynaklanan 3 bin 105 çocuk ölümünün yüzde 0,8'inin nedenini oluşturdu.

Araştırmacılar, aynı dönemde 124 çocuğun intihar, 268'inin travma nedeniyle öldüğünü, bu durumun Covid'in çocuklarda 'nadiren ölümcül olduğunu' gösterdiğini söyledi.

Diğer taraftan, ölen çocukların yüzde 75'inden fazlasının kronik rahatsızlıkları varken, üçte ikisinde birden fazla altta yatan hastalık ve yüzde 60'ında yaşamı sınırlayan koşullar vardı.

"ÇOCUKLARI OKUL VE SOSYAL YAŞAMDAN UZAKLAŞTIRMAK, ONLAR İÇİN PANDEMİDEN DAHA TEHLİKELİ"

Çalışmanın yazarları, 'son derece düşük' ölüm riskinin, çocukları okul ve sosyal etkinlikler gibi normal aktivitelerinden uzaklaştırmak anlamına geldiğini ve pandeminin kendisinden daha büyük bir risk teşkil edebileceğini' belirtti.

YOĞUN BAKIMA ALINMA ORANI 50 BİNDE BİR

Diğer taraftan, çalışma İngiltere'deki 251 gencin Mart 2020'den Şubat 2021’e kadar Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındığını gösterdi. Bu da çocuklarda Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınma riskinin yaklaşık 50 bin birde bire eşit olduğu anlamına geliyor. Bu hastaların ise yüzde 91'inde bir veya daha fazla altta yatan sağlık durumu vardı.

Ayrıca, Covid'in neden olduğu PIMS-TS adı verilen nadir bir inflamatuar sendromla bakıma kabul edilen çocukların 40 binde birlik bir risk oluşturduğunu buldular. PIMS-TS'den beşten az çocuk öldü.

OBEZİTE VE ALTTA YATAN SAĞLIK SORUNLARI RİSKİ ARTIRIYOR

Araştırmacılar, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan çocuklardan ağır hastalık veya ölüm riski en yüksek olan çocukların, altta yatan iki veya daha fazla rahatsızlığı olduğunu veya obez olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu grupların aşılama ve koruyucu kalkanlama için daha yüksek bir öncelik olarak görülmesi gerektiğini önerdi.

Kaynak: NTV

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29/10/2021 11:08