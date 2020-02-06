Çocukların eserleri sergilenecek

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve ARTTERAPİ Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı”nda üretilen eserlerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne’de düzenlenen kampta 30 çocuğun katılımıyla ortaya çıkan eserlerden oluşan Şubat tatili sanat kampı ve sergisi, 10 Şubat Pazartesi saat 17.00’de açılacak.

15 Şubat’a kadar sürecek sergi, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

06/02/2020 19:23