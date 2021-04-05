Çocukların horlamasının nedeni geniz eti olabilir

Bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır. Burun boşluğunun arkasında geniz bölgesinde yer alır. ‘Adenoid dokusu’ olarak da bilinir. Yapı olarak bademcik dokusunu oluşturan hücrelerden oluşur fakat kapsülü yoktur. Geniz eti özellikle hayatın ilk yıllarında belirgindir.

GENİZ ETİ BAZI ÇOCUKLARDA NEDEN BÜYÜR?

Geniz etinin büyümesine neden olan etkenlerin başında üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjiler geliyor. Genetik faktörlerin de geniz eti büyümesinde etkili olduğu biliniyor. Bununla birlikte mide sıvısının genize kadar ulaştığı durumlarda geniz eti dokusunda da büyüme oluşabiliyor. Araştırmalar alerji ve reflünün geniz eti büyümesinde risk faktörü olduğu ortaya koyuyor. Bir çalışmada, geniz eti büyüme riskinin patolojik boğaz reflüsü olan çocuklarda 9.6 kat, patolojik mide reflüsü olan çocuklarda 5.4 kat artmış olduğu gösterilmiş. Tüm bunlardan dolayı, özellikle alerjilerin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde geniz eti de daha fazla büyüyor.

GENİZ ETİ HANGİ YAŞTAKİ ÇOCUKLARI ETKİLER?

YAŞ İLERLEDİKÇE KAYBOLUR MU?

Geniz eti, çocukların, mikroplar ve alerjenler gibi çevresel faktörlerle ilk defa karşılaştığı hayatın ilk yıllarında yani 2-8 yaş arasında büyür. Ancak sonraki yıllarda çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesine bağlı olarak küçülmeye başlar. Özellikle kış aylarında çocuklarda sık rastladığımız üst solunum yollarındaki enfeksiyonlara paralel olarak geniz eti problemlerinde de artış yaşanır.

GENİZ ETİ BÜYÜMESİ NE TÜR SORULARA YOL AÇABİLİR?

Geniz eti, üst solunum yoluna ulaşan mikroplara karşı vücudu korumak için antikor hücrelerini üretir. Ancak geniz etinin sorun yaratabilmesi için boyutlarının, burundan hava geçişini azaltacak veya kulağı havalandıran östaki borusunun ağzını kapatacak seviyeye ulaşması gerekir. Bu noktaya geldiğinde şu sorunlar ortaya çıkabilir:

❱❱ Burundan nefes alma güçlüğü, sürekli ağızdan nefes alma,

❱❱ Diş ve çenede gelişimsel bozukluklar,

❱❱ İdrar kaçırma,

❱❱ Büyüme ve gelişme geriliği,

❱❱ Huzursuzluk,

❱❱ Genizden konuşma,

❱❱ Orta kulakta havalanma bozukluğu ve buna bağlı kulak zarında çökme,

❱❱ Sık tekrarlayan orta kulak iltihabı,

❱❱ Hırıltılı ses çıkarma,

❱❱ Horlama,

❱❱ Sinüzit,

❱❱ Öksürük, geniz akıntısı,

❱❱ Baş ağrısı ve depresyon

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05/04/2021 17:30