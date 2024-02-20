Çocukların özgürlüğünü artıran ebeveyn davranışları

1. KENDİSİNİ KEŞFETMESİNİ SAĞLAYIN

Çocuğunuz büyüdükçe doğal olarak etrafındaki çevreye merak duymaya başlar. İşte böyle zamanlarda çocuklarınızı yeni bir arkadaş grubu ya da yeni etkinlikler için yüreklendirin.

2. YAŞINA UYGUN BEKLENTİLERE SAHİP OLUN

Çocuğunuzla beklentiler konusunda çatışma yaşıyor olabilirsiniz. Ondan bir şey beklerken yaşını göz ardı etmeyin. Eğer problem çözme ya da planlama yaparken sıkıntı yaşıyorsa ona yardımcı olmaya çalışın.

3. SAĞLIKLI SINIRLARI ÖĞRETİN

Çocuğunuz sınırlara saygı duymayı öğrendikçe, etrafındaki insanların giderek daha fazla farkına varacaktır. Bu sebeple hayatındaki herhangi biri ona saygı göstermediğinde, size açılmasına izin verin. Buna birlikte çözüm üretmeye çalışın.

4. DUYGULARINI KABUL EDİN

Çocuğunuz duygu ve dürtüleriyle mücadele içinde olabilir. Bu sebeple ona bunun sorun olmadığını, duygularının normal olduğunu ve hissedilmesi gerektiğini bildirin.

5. OLUMSUZLUKLARLA BAŞ ETMEYİ ÖĞRETİN

Çocuklarınıza zor zamanlarda duygularını nasıl düzenleyebileceğini öğretin. Onlara olumsuz durumlarla başa çıkabilmek için yürüyüş yapmak, müzik dinlemek gibi tavsiyelerde bulunun.

Çünkü çocuğunuza sadece neşeli tarafınızı gösterirseniz, zor duyguların kaçınılacak bir şey olduğu mesajını alabilir.

6. BİRBİRİNİZE BAĞIMLILIĞINIZI İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIN

Çocuklar davranışlarınızı gözlemler ve hem iyi hem de kötü alışkanlıklarınızı edinirler. Eğer karşılıklı bağımlılığı kırmak istiyorsanız, bu tip davranışların farkında olmalısınız.

Bunu kırmak için ilişkilerinizde sağlıklı sınırlar belirleyin ve her zaman saygılı bir şekilde iletişim kurun. Ayrıca kendi başınıza vakit geçirmeyi de ihmal etmeyin.

7. GEREKİRSE KENDİ HAYATINI KURMASINA İZİN VERİN

Çocuğunuza bağımsızlığın önemini anlatırken zamanı geldiğinde hayatı kendi başlarına deneyimlemelerine izin verin ve gerekli desteği sağlayın. Birlikte hedefler oluşturun ve kendi kendilerine yetebilmelerinin yollarını bulun.

8. HATALARINIZI KABUL EDİN

Zaman zaman ebeveynlik konusunda başarız olabilirsiniz. Ancak bunu kabul etmek oldukça önemlidir.

Hatalarınızı kabul ettiğinizde çocuğunuz size daha saygılı olacak ve kendi ilişkileri için de bu davranışı modelleyecektir.

9. KİŞİSEL BAKIMINIZI İHMAL ETMEYİN VE ONA ÖRNEK OLUN

Kişisel bakımınızı asla ertelemeyin. Örnek vermek gerekirse çocuğunuzun sizi yüz maskesiyle görmesi hatta size katılması ona örnek teşkil edecektir.

10. SAĞLIKLI İLİŞKİLER MODELLEYİN

Çocuklar için davranış modellemesi anne babasıyla başlar. Bu sebeple onların sizden öğrendiği her şeyi bir sünger gibi emdiğini unutmayın, onlara sağlıklı ilişkiler kurmayı öğretin.

11. ÇATIŞMALARDAN KAÇINMAYIN

Çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurmak isityorsanız aranızdaki çatışmalara da izin vermelisiniz. Çatışma sırasında saygı çerçevesinde karşılıklı olarak endişelerinizi dile getirin. Ardından da adil bir karara varmaya çalışın. Eğer başarılı olamadıysanız ve aranızdaki tansiyon yükseldiyse biraz nefeslenmek için ara verin.

12. YARDIM İSTEMEYİ NORMALLEŞTİRİN

Sürekli kendi başınıza bir şeyler yapmak, tükenmenize ve strese girmenize neden olabilir. Bu sebeple ev işleri sırasında çocuğunuzdan yardım isteyin, eğer onlar meşgulse onlara yardım edin. Böylece ona ihtiyacı olduğunda yardım istemeyi öğretmiş olacaksınız.