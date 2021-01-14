Çocukların sağlıklı atıştırmalıklar tüketmesi için ipuçları

Çocuklar yatmadan önce buzdolabına gidip bir şeyler atıştırmak isteyebilir. Hatta uyuduktan birkaç saat sonra bile açlık hissedip yanınıza gelebilirler. Özellikle de yemekten sonra doğan bu isteği sağlıklı atıştırmalıklarla bastırmak çok önemlidir.

Yatmadan önce bir şeyler yemek kulağa hoş gelse de tercih sadece sağlıklı atıştırmalıklardan yana olmalı. Sağlıklı atıştırmalıklar aynı zamanda çocuğunuzun sağlıklı uyumasına da yardımcı olur. İşte yatmadan önce daha sağlıklı atıştırmalıklar için ipuçları…

Akşam yemeğinden kaçış yolu olmamalı

Bu özellikle çocuklar küçükken çok önemli. Çocuklar akşam yemeğinden yaklaşık 2 saat sonra uyumak için hazır olabilir. Akşam yemeğinden önce vereceğiniz bir atıştırmalık, yemeği atlamasına sebep olabilir. Daha sonra da uyku saati gelir ve birkaç saat uyuduktan sonra tekrar acıkıp uyanabilir. Atıştırmalıklar sağlıklı bile olsa yemek kadar tok tutmaya yaramaz. Genelde akşam yemeği sevdiği bir şey değilse çocuklar hemen atıştırmalıklara yönelir. Bundan kesinlikle kaçınmalı ve çocuğunuza müsaade etmemelisiniz.

Bunun yerine akşam yemeğinde çocuğunuza seveceği bir yemek yapın. Ayrıca ara öğünlerde meyve ve haşlanmış sebzeleri sık sık vermelisiniz.

Şeker ağırlıklı beslenmeden uzak durun

Çocuklar şekerli yiyecekleri çok sever ve neredeyse tüm gün boyu şekerle beslenmeye hayır demez. Şekerli atıştırmalıklar çocuğunuzun akşam yemeğini kaçırması için bir teşvik olabilir. Ona şekerli atıştırmalıklar vermek yerine güç içinde atladığı öğünleri tekrar sunun. Örneğin, gün ortasında yemesi gereken meyveyi atladıysa akşam bir meyve yedirin.

Oyalama taktiği olmamalı

Bazı çocuklar karnı aç olmasa bile daha geç uyuyabilmek için sizden yemek isteyebilir. Bu nedenle çocuğunuzun yemek programını uyku düzenine göre ayarlayın. Eğer akşam yemeği 18:00’de ve yatma zamanı 19:00’da ise bir atıştırmalık için mantıklı bir aralık yok demek. Atıştırmalıkların yatma zamanını etkilememesine özen gösterin.

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14/01/2021 17:34