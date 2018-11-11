Çocukların tüfekle oyunu korkunç bitti!

Konya'nın Yunak ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, komşularının evinde arkadaşlarıyla oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ölmez (10), annesiyle birlikte komşularının evine gitti.

Anneleri bahçede ekmek yaptığı sırada eve giren Hasan Ölmez ile 8 ve 11 yaşlarındaki arkadaşları, evdeki tüfekle oynamaya başladı.

Bu sırada aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Hasan Ölmez'in başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ölmez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.