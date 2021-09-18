Çocuklarını kurtarmak için 4 gün emziren anne, susuzluktan hayatını kaybetti

Venezuela'da deniz kazası geçiren bir kadın, susuzluğa yenik düşmeden önce, 4 gün boyunca emzirdiği çocuklarının hayatlarını kurtardı. Yetkililer, kadının çocuklarını emzirirken hayatta kalabilmek için kendi idrarını içtiğini söylüyor

Newsweek'in bildirdiğine göre Mariely Chacon ve ailesi de dahil olmak üzere 8 kişi, 3 Eylül'de Venezuela'nın Miranda eyaletindeki Higuerote'den La Tortuga adasına eğlence amaçlı bir gezi yapmak için Thor adlı teknedeydi. O rotada onlarla birlikte başka bir tekne daha seyahat ediyordu.

El Diario'ya göre, Chacon'un kocası da dahil olmak üzere 4 kişi henüz bulunamadı.

Issız La Tortuga adasına doğru demir almalarından dakikalar sonra teknelerden birinde elektrik arızası olduğu bildirildi. Büyük bir dalganın, arızanın giderilmesinden sonra yeniden yola çıkan tekneye çarparak ikiye böldüğüne ve yolcuları 70 mil (yaklaşık 110 km) açıkta denizde yüzer halde bıraktığına inanılıyor.

6 yaşındaki oğlunu ve iki yaşındaki kızını hayatta tutmak için çaresizce çabalayan Chacon, çocuklarını emzirdi. Yetkililere göre hayatta kalmak için kendi idrarını içti. Ne var ki Chacon nihayetinde şiddetli sıcak çarpması ve dehidrasyon nedeniyle öldü.

Independent Türkçe'deki haberde deniz kazasından 4 gün sonra çocuklar, küçük bir cankurtaran sandalında ölü annelerinin cesedine sarılmış halde bulundu. Yetkililer onları Venezuela'nın başkenti Karakas'taki bir hastaneye götürdü. Çocuklar birinci derece yanık, dehidrasyon ve travma sonrası stres tedavisi görüyor.

Adli tıptaki bir kaynağa atıfta bulunan La Republica, çareyi emzirmekte bulan Chacon'un dehidrasyonun tetiklediği elektrolit yetmezliği nedeniyle organ yetmezliği yaşadığını bildirdi.

Çocukların 25 yaşındaki dadısı Veronica Martinez de tekne enkazından sağ kurtuldu. Boş bir buzlukta bulundu. Yüksek düzeyde dehidrasyon, uyuşukluk ve travma sonrası stres bozukluğundan mustarip olan Martinez de hastaneye kaldırıldı.

GÜNEŞ YANIĞINDAN CİLDİ KURUMUŞTU

El Diario'ya göre kadının hızlı kalp atışı, düşük tansiyonu ve ateşi vardı, cildi güneş yanığından kuruyarak kırışmıştı ve deliryumdan mustaripti. Kadının sakinleştirilmesinin gerektiği de haberde bildirildi.

Yetkililer çocukların babası Remis Clambor ve teknede bulunan Vianney Dos Santos, José Marcano ve Alejandro Osorio adlarındaki diğer üç kişiyi henüz bulamadı.

La Republica'ya göre Chacon'un aile üyeleri tekne gezisinin çocukları eğlendirmek için basit bir aile gezisi olduğunu söyledi.

Chacon'un 11 Eylül'de Venezuela'da düzenlenen cenaze töreni YouTube'da yayımlandı ve buradaki birçok kişi kadına fedakarlığı nedeniyle hayranlığını bildirdi.

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18/09/2021 13:23