Çocuklarının görme yetisini kaybedeceğini öğrenince dünya turuna çıktılar

Kanadalı bir çift, çocukları görme yetisini kaybedeceği için dünya turuna çıktı. Doktor tavsiyesiyle çocuklarını görsel anılarla meşgul etmek isteyen çift, Türkiye'de de bir ay geçirdi.

Kanadalı Edith Lemay ve Sebastien Pelletier çiftinin, dört çocuklarından üçüne retinitis pigmentoza teşhisi kondu.

Gece körlüğü veya tavuk karası diye de bilinen rahatsızlık, zamanla görme yetisinin kaybolmasına yol açan kalıtsal bir göz hastalığı.

ABD'deki Ulusal Göz Enstitüsü'ne göre semptomlar genellikle çocuklukta başlıyor. Çoğu insan en nihayetinde görme yetisinin çoğunu kaybediyor.

Çift, CNN International'a yaptıkları açıklamada kızları Mia'ya üç yaşındayken teşhis konduğunu söyledi.

7 yaşındaki Colin ve 5 yaşındaki Laurent'a da aynı teşhis 2019'da kondu. 9 yaşındaki Leo'daysa gece körlüğü semptomları yok.

Lemay ve Pelletier, bu haberlerin ardından çocuklarının ileride ihtiyaç duyacakları becerilerini geliştirmek için çalışmalara başladı.

12 yaşındaki Mia'nın doktoru, çocukları “görsel anılarla” meşgul etmelerini önerince Lemay'in aklına dünya turu geldi. Anne Lemay “’Ona fili kitaptan göstermeyeceğim, onu gerçek bir fil görmeye götüreceğim’ diye düşündüm” dedi.

İkili daha sonra bir yılda dünyayı dolaşmak için planlarını yapmaya başladı. Pelletier'nin çalıştığı ve hisse sahibi olduğu şirketin satılmasıyla, gerekli para da ellerine geçti.

Temmuz 2020'de yola çıkmayı planlayan ve güzergahlarını belirleyen aile, COVID-19 kısıtlamaları sebebiyle seyahatlerini erteledi. Güzergahlarını da defalarca değiştirdi.

6 kişilik ekip Montreal'deki evlerinden Mart 2020'de çok az plan yaparak çıktı.

Namibya'da gezilerine başlayan aile fil, zebra ve zürafalarla vakit geçirdi. Oradan Tanzanya'ya gittikten sonra Türkiye'ye gelip bir ay boyunca ülkeyi dolaştı. Sonraki duraklarsa Moğolistan ve Endonezya oldu.

Pelletier, seyahat edecekleri yerleri belirlerken manzara, hayvan ve doğaya odaklandıklarını belirtti. Baba Pelletier, “Afrika'da, Türkiye'de ve başka yerlerde şaşırtıcı hayvanlar gördük. Çocukların Kanada'da göremeyecekleri şeyleri görmelerini ve en şaşırtıcı deneyimleri yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Çift, çocuklarının bu sayede sorunlarla başa çıkma becerilerinin de gelişmesini umuyor.

Aile, gezilerini Facebook ve Instagram üzerinden düzenli şekilde paylaşıyor.

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17/09/2022 14:34