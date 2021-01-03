Çocuklarınıza birikim alışkanlığı kazandırın

Çocuklarınıza birikim yapmayı öğretmeye ne kadar erken başlarsanız, o kadar çabuk yol alırsınız.

Çünkü çocuklar küçük yaşta öğrenmeye daha yatkındır. Para biriktirmek bir çocuğun normal gelişiminin bir parçası haline geldiğinde, birikim onlar için alışkanlık haline gelebilir. İşin özü erken finansal eğitim, finansal özgürlüğe giden yoldaki ilk adımdır.

Parayı konuşun

Yolunuza her hafta para biriktirebilecekleri bir tasarruf kumbarası ile başlayabilirsiniz. Böylece nasıl tasarruf edeceklerini daha hızlı bir şekilde öğrenebilirler. Ailecek yemek masasına oturup, bu konuları açıkça anlatın. Öncelikle onlara hedeflerini sorun. Kısa ve uzun vadeli hedeflerden bahsedin. Hedefleri için nasıl para biriktireceklerini öğretin. Uzun uzun finansal konular hakkında sohbetler edin.

Oyunun bir parçası olun, birikim yapın

Siz de ona örnek olun, birikim yapın. Çünkü çocuklar iyi bir gözlemcidir. Ve genellikle ailelerinin davranışlarını taklit ederler. Onların etrafında söylediklerinizin ve yaptıklarınızın bilincinde olun. Sizin para tutumlarınız, onların tutumlarını da şekillendirecektir.

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03/01/2021 10:39