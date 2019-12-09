Çocuklarla dalga geçiliyor: Aşı yok

Ortaokul yaşındaki kız çocuklarına yönelik düzenlenen aşı kampanyası, başlamadan skandallarla doldu.

Bu sabah, Erenköy Lisesi orta bölümü, köyden İskele Sağlık Ocağı'na çağrılmış ve "aşı yok" gerekçesi ile çocuklar geri gönderilmişti. Benzer bir olay da az önce Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde yaşandı.

Okul aranarak yönetime randevu verildi ancak "aşı yok" bilgisi okul yönetimine iletilmediği için çocuklar aileleri ile birlikte boşu boşuna Lefkoşa'ya gelmiş oldu.

Trenyolu Polikliniği'ne gelen çocuklar ve ailelerine, "aşı yok, biz size bilgi vereceğiz, o zaman gelirsiniz" dendi. Değirmenlik'ten boşuboşuna Lefkoşa'ya getirilen aileler ise, düzensizliğe ve bir organizasyonu bile yapamayan eğitim ve sağlık bakanlıklarına isyan etti.

09/12/2019 12:36