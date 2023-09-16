Çocukluk döneminde dengeli beslenme önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazife Hürer Bulunç yaz tatili süresince çocukların beslenmelerinde bazı değişiklikler yaşandığını, ancak çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra okulların açılmasıyla okul başarısının da sağlanabilmesi için yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu ifade etti.

Yaz tatilinde yaşanan en önemli sorunlardan birinin sabah kahvaltısının atlanması olduğuna dikkat çeken Bulunç, sabah kahvaltısının çocukların gelişiminde büyük rol oynadığı hatırlatmasında bulundu.

Bulunç, kahvaltı ile akşam yemeği arasında yaklaşık 8-12 saatlik bir aralık bulunduğunu işaret ederek, “Araştırmalara göre güne farklı gruplardan besinler içeren kahvaltıyla başlayan çocukların okul başarısının arttığı, konsantrasyon sorunu yaşamadıkları, okul performanslarının fiziki performansları da dahil olmak üzere daha uzun sürdüğü ve kas işlevlerinin daha iyi olduğu sonucuna ulaşıldı” bilgisini paylaştı.

İyi bir kahvaltının çocukların öğrenme sürecini ve beyin gelişimini olumlu yönde etkilediğine vurgu yapan Bulunç, kahvaltı yapan çocuklarda ayrıca şişmanlık görülme oranının da daha az olduğunun yapılan birçok araştırma tarafından kanıtlandığı sonucuna ulaşıldığını kaydetti.

Bulunç, çocuklarda kilo dengesi konusunun da önemini işaret ederek, “Çocukların düzenli ana ve ara öğünlerle yeterli ve dengeli beslenmeleri yanı sıra yeterli fiziksel aktivite yaparak, vücut ağırlıklarını sağlıklı aralıklarda tutabilirler” şeklinde konuştu.

Şişman çocukların ileriki yaşlarda şeker ya da kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski bulunduğu hatırlatmasını da yapan Bulunç, “Bu nedenle çocukluk döneminden itibaren sağlıklı vücut ağırlığının denetimi yapılmalıdır. Ana öğünlerde tüketilen besinlerin porsiyon kontrolünün ve çeşitliliğinin sağlanması gerekiyor” dedi.

Bulunç, büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklarda fiziksel ve zihinsel performansın üst düzeyde olabilmesi için günde üç ana ve iki ara öğün tüketmelerini önererek, “Bu öğünlerde besin gruplarının çeşitliliğine de dikkat edilmesi önemlidir” ifadesini kullandı.