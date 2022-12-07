Çocukluk fotoğrafı çok beğenildi

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07/12/2022

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Çocukluk fotoğrafı çok beğenildi

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan ve uygulanan filtreler ile uzunca bir süre gündemde olan Hülya Avşar, magazin basınının en gözde isimleri arasında yerini alıyor. Yeşilçam'da birçok filmde rol alan ve şimdiler de sık sık projelerde boy gösteren Hülya Avşar, sosyal medyayı da aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.

Fit görünümü ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Avşar kızının, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve 1972 yılında çekilen ilkokul 3'üncü sınıftaki fotoğrafı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

07/12/2022 22:50
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TAGS: Çocukluk fotoğrafı çok beğenildi
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