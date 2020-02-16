Çocuklukta yakalandığımız ilk grip bağışıklık hafızamızı geliştiriyor

Grip vakalarında neden bazı insanlar diğerlerinden daha iyi mücadele edebiliyor? Arizona Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre çocukluk çağında karşılaştığımız ilk grip deneyimi grip ile mücadelede etkin rol oynuyor.

Arizona Üniversitesi'nden bilim adamları, bazı insanların diğer insanlara göre aynı virüs mikrobu ile karşılaştıklarında neden daha zayıf düştüklerini araştırdı. Araştırmaya göre, grip virüsünün insanları farklı şiddette etkilemesinin nedeninin çocukluk çağında geçirilen ilk grip olduğu keşfedildi. Geçirilen ilk grip deneyiminde kişiler hangi gruptan virüsle karşılaştıysa ona karşı bağışıklık kazandığı ve o virüs grubuna karşı daha dayanıklı olduğu bunun da gelecekteki grip deneyimini etkilediği ortaya çıkarıldı.

PLoS Pathogens dergisinde yayınlanan araştırma, bazı insanların aynı grip virüsü türüyle enfekte olduklarında neden diğerlerinden daha zayıf düştüklerine dair bir açıklama sunuyor. Bulguların, mevsimsel gribe karşı etkilerin azaltılmasında rol oynayabileceği düşünülüyor.

Grip virüsüne maruz kalmak "immünolojik iz" oluşturuyor

UCLA ve Arizona Üniversitesi’nden bilim adamlarının 2016’da yaptığı bir çalışma çocukluk döneminde influenza virüslerine maruz kalmanın, insanlara hayatlarının geri kalanında ve uzak ilişkili grip virüslerine karşı kısmi koruma sağladığı tespit edildi. Biyologlar geçmişte grip virüsüne maruz kalmanın kişinin gelecekteki enfeksiyonlara karşı "immünolojik iz" oluşturduğunu söylüyor.

Yeni çalışmada, araştırmacılar immünolojik izin insanların halihazırda dolaşan grip suşlarına tepkisini açıklayabildiğini ve mevsimsel gribin farklı yaş gruplarındaki insanları ne kadar ciddi şekilde etkilediğini gözlemledi.

Farklı grip virüs suşlarının farklı yaşlardaki insanları nasıl etkilediğini izlemek için ekip, Arizona Sağlık Hizmetleri Departmanının hastanelerden ve özel doktorlardan aldığı sağlık kayıtlarını analiz etti.

Kayıtlı sağlık verileri çocukluk döneminde ilk olarak daha az şiddetli suş olan H1N1'e maruz kalan insanların, yaşamda H1N1 ile tekrar karşılaştıklarında ilk kez H3N2'ye maruz kalan insanlara göre hastaneye kaldırılma olasılığı daha düşüktü.

İlk yakalandığımız virüs, bağışıklık hafızamızı geliştiriyor

Virüslerden birine yakalanmak, diğerine karşı daha güçlü bir savunma geliştirmede faydalı olsa da; vücut daha önce hangi gruptan virüsle karşılaştı ise, o virüs grubuna karşı daha dayanıklı oluyor. İlk grip deneyiminiz yani çocuklukta ilk yakalandığımız virüs, bağışıklık hafızamızı geliştiriyor. Yani çocukken geçirdiğimiz hastalıklarla çok daha uzak bağları olan hastalıklara karşı bile koruma sağlıyor. Grip virüsüne karşı savaşma gücümüz; yalnızca yaşam boyu karşılaştığımız alt tiplere göre değil; bunları geçirmiş olma sıramıza göre de değişiyor.

Araştırmacılar bulgularının, gelecekteki grip dönemlerinde hangi yaş gruplarının dolaşan alt tipe bağlı olarak ciddi şekilde etkilenebileceğini tahmin etmeye yardımcı olabileceğini umuyor.

16/02/2020 17:58