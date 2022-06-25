Çok acil insan gücüne ve su tankerine ihtiyaç duyulmaktadır!

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25/06/2022

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Çok acil insan gücüne ve su tankerine ihtiyaç duyulmaktadır!

İskele belediyesi, yangın ile iligli sosyal medyadan acil çağrıda bulundu. Açıklama ise şöyle;


''Dün gece yağan yağmurla birlikte sönen Mersinlik'teki yangın ara ara yeniden alevlenmektedir. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte ancak İlaçlama(sırt pompası) pompası olan, çapası ve küreğiyle gelecek insan gücüne çok acil ihtiyaç duyulmaktadır. 4 gündür verilen mücadelenin başarıyla sonuçlanabilmesi için duyarlı tüm vatandaşları Mersinlik'te yangın bölgesine gitmeleri önemle rica olunur...''

25/06/2022 21:01
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